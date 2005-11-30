بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام حول محور چشم انداز 20 ساله تاكيد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين جلسه بررسي و تدوين آيين نامه داخلي كميسيون نظارت كه از جلسات قبل شروع شده بود، ادامه يافت و كليات اين آيين نامه در قالب پنج ماده و دو تبصره به تصويب نهايي اعضاي كميسيون رسيد.

در ادامه اعضا بر اهميت پيگيري جدي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام حول محور چشم انداز 20 ساله كشور كه از برنامه پنج ساله چهارم شروع مي شود، تاكيد كردند.

در اين جلسه مقرر شد علاوه بر گروه سه نفره اي كه قبلا به عنوان رابطه كميسيون نظارت با مجلس شوراي اسلامي و دولت عيين شدند، دو گروه ديگر نيز به منظور تعيين شاخص ها براي ارزيابي تحقق برنامه پنج ساله چهارم كه يك پنجم زمان آن گذشته است، تحت عناوين گروه اقتصادي و اجتماعي و گروه عملي و فرهنگي تعيين شوند.

آقايان دري نجف آبادي، بيژن زنگنه و ايرواني در گروه اقتصادي و اجتماعي و آقايان ولايتي، ميرسليم و محمد هاشمي در گروه علمي و فرهنگي عضويت دارند.