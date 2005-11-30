واسطه ها ورزش تهران را مي بلعند // نفوذ تدريجي واسطه ها در ورزش تهران لطمات غيرقابل جبران درپي خواهد داشت

به گزارش خبرنگار" مهر" اين معظل بويژه از زماني كه بحث واگذاري امكانات دولتي به بخش خصوصي مطرح شد، صدمات و لطمات جبران ناپذيري را بر پيكر ورزش كشور وارد ساخت، بطوري كه امكانات و سالنهاي ورزشي به مرور دراختيار قشر مرفه ومتمول كه ازشرايط مالي مناسبي برخورداربودند، قرارگرفت وعامه جامعه بدليل ضعف بنيه مالي ازچنين امكاني محروم شدند.

اين امر دربلند مدت علاوه بر دورماندن بخش وسيعي ازجامعه از امكانات و فرصتهاي ورزشي، مانع ازبروز و ظهوراستعدادهاي ورزشي درسطح عمومي و بخش وسيعي ازجامعه را پديد آورد كه درنهايت لطمات آن به ورزش كشوروارد مي شد.

كمبود ومحدوديت امكانات و سالنهاي ورزشي خيلي زود بسياري از واسطه ها و دلالها را به سوي بازار بكر و دست نخورده ورزش سوق داد و واگذاري امكانات دولتي به بخش خصوصي زمينه اي مناسب را براي اينگونه افراد فرصت طلب فراهم كرد. دلالان وسوداگران بخش ورزش با عقد قراردادهايي كه درظاهر به سود مصرف كنندگان بود ( كه اغلب آنها را كارمندان وشاغلين ادارات دولتي تشكيل مي دهند) ولي درباطن تنها منافع اين قبيل واسطه ها را تامين مي كرد به سودهاي كلان و بي حساب و كتابي دست يافتند.

ورزش كاركنان و اختصاص بودجه يك درصدي

سازمانها و ادارات دولتي براساس مصوبه هيات دولت مبني بر اختصاص يك درصد ازبودجه خود جهت ورزش كاركنان ازپيشنهاد برخي از واسطه گران كه تحت پوشش بازارياب فعاليت دارند، استقبال مي كنند و برخلاف گذشته كه بطورمستقيم با مسئولان ورزشگاهها قرارداد همكاري امضاء مي كردند، ازطريق اين قبيل واسطه ها امكاناتي را دراختياركارمندان خود قرارمي دهند، غافل از اينكه اين واسطه ها دربلند مدت مي توانند خواسته هاي مالي خود را به طرفهاي قرارداد تحميل كنند.



استخرها محل جولان واسطه ها

بخش قابل توجهي از بودجه ادارات دولتي صرف خريد بليط استخرها مي شود. سالهاي گذشته ادارات با مراجعه مستقيم به استخرها نسبت به اين امراقدام مي كردند، اما ظرف دوسال گذشته شركتهايي بوجود آمدند كه با عقد قرارداد با استخرها و صدوربليط مشترك كارادارات را براي عقد قرارداد با استخرها آسان نمودند. اين واسطه ها به استخرها مراجعه مي نمايند وتحت پوشش بازارياب موافقت آنها را با پذيرش بليطي كه خودشان چاپ مي كنند، تحت عنوان" بليط مشترك استخرهاي تهران وحومه" جلب مي نمايند.

سپس با ارائه اين قراردادها به ادارات، بليط مشترك را به ادارات مي فروشند. پرسنل به استخرها مراجعه نموده وبليط مشترك را به آنها ارائه مي نمايند. وجه اين بليط ها بطورهفتگي يا ماهانه توسط صادركننده ازحقوق ماهيانه كارمندان كسرمي شود.

مديربخش اداري و مالي شركت بيمه البرز درمورد عقد قرارداد با چنين واسطه هايي مي گويد: ما بيشتر از امكانات استخربراي كارمندان خود استفاده مي كنيم وبه دو دليل هم علاقمند به چنين همكاري هستيم. اول اينكه مجبورنيستيم براي تهيه بليط استخربراي پرسنل خود درسراسرتهران به استخرهاي مختلف مراجعه كنيم و دوم اينكه در توزيع بليط هاي استخرهاي مختلف معمولا دچارمشكل هستيم و پرسنل همواره به نحوه توزيع بليط ها اعتراض دارند و با اين روش هركس هركجا كه مايل بود، انتخاب مي كند و دردسر مديران بخش رفاه اداره كمترمي شود.

واكنش استخرداران در رويارويي با واسطه ها

اما بايد ديد استخرداران چه واكنشي درخصوص فعاليت اين قبيل واسطه ها داشته اند. اين نوع سيستم بليط فروشي درميان استخرداران با واكنشهاي مختلف روبرو بوده است:

1- استخرهايي كه با پذيرش عضو و بليط فروشي گيشه كارمي كنند، ازاين موضوع استقبال نكرده اند.

2- استخرهايي كه سالهاست راسا با ادارات قرارداد منعقد مي كنند ومطرح هستند از چنين رويه اي استقبال نكرده اند.

3- بعضي از استخرهاي مطرح وبزرگتر بصورت آزمايشي ومحتاطانه بليط مشترك را ازبعضي از واسطه ها پذيرفته اند.

4- استخرهاي دولتي وغيردولتي كه بصورت اجاره اداره مي شوند، همگي استقبال كرده اند.

5- تعدادي از استخرهاي دولتي دراين قضيه وارد نشده وتعدادي بصورت آزمايشي استقبال كرده اند.

نارضايتي استخرداران از نفوذ واسطه ها

فتاحي مديرمجتمع فرهنگي، ورزشي خرمشهر با بيان اينكه ما ضربات جبران ناپذيري از اينكه قراردادها متحمل شده ايم، مي گويد: از زماني كه اينگونه واسطه ها فعاليت خود را آغازكردند، ديگر ادارات تمايلي براي عقد قرارداد مستقيم با ما نشان نمي دهند وما ازاين بابت سال گذشته 50 ميليون تومان ضرركرديم.

وي افزود: وجود اينگونه واسطه ها به استخرهايي كه از راه گيشه دخل و خرج مي كنند، صدمه بزرگي وارد مي شود و پولهاي هنگفتي نصيب واسطه هايي مي شود كه هيچگونه هزينه اي درنگهداري استخرها ندارند.

فتاحي تاكيد كرد: در روزهايي كه خبر شيوع وبا درتهران همه گير شده بود، اين ما استخردارها بوديم كه بخاطرنداشتن مراجعه كننده متحمل خسارتهاي سنگيني شديم و دلالها كمترين ضرري نكردند.

وي تنها راه حل را حذف واسطه ها مي داند ومي گويد: هرچند اين كار مشكلي است و اكثر ادارات دراختيار اينگونه واسطه ها هستند ولي مي شود مقابل اينگونه افراد سودجو را گرفت فقط بايد ادارات كمي هوشيارباشند و اجازه ندهند ازكنار آنها اين واسه ها به سودهاي 2 ، 3 ميلياردي برسند.

عباس فاني مدير استخر و سوناي دلكده با بيان اينكه نفوذ چنين واسطه هايي در ورزش جاي شگفتي دارد، مي گويد: بنظرمن اين واسطه ها بخشي از يك باند بزرگ هستند كه با تطميع مسئولان ادارات توانستند در ورزش نفوذ كنند و ازطريق همين واسطه گري به سودهاي كلان برسند.

وي افزود: بنده بعنوان يك سرمايه گذار كه نزديك به دوميليارد در ورزش سرمايه گذاري كردم، درحال حاضر بخاطر وجود اينگونه واسطه كه نبض بازار را در اختيارگرفتند با ركود روبروهستم وبخاطر استخرداري ضرر مي دهم.

فاني اضافه كرد: من به شخصه تاكنون با اين قبيل واسطه ها همكاري نكردم، ولي اداره ها بدون اينكه از پيامدهاي چنين همكاري با خبر باشند، اقدام به عقد قرارداد با اين شركتها مي كنند.

وي با بيان اينكه كتبا از طريق حراست تربيت بدني تهران از اينگونه افراد شكايت كرده ايم، گفت: با آقاي خطيب پيرامون اينگونه دلالها صحبت كردم و به ايشان گفتم كه با وجود اينگونه واسطه ها درحق ما ظلم مي شود، ولي تاكنون رسيدگي به شكايت ما نشده است. چون افرادي در اينكارفعاليت دارند كه ازنفوذ زيادي برخوردارند وبا پول و رشوه هركاري مي كنند.





پيامدهاي نفوذ واسطه ها در عرصه ورزش

نفوذ واسطه ها در بخش ورزش پيامدهاي ناخوشايندي را دربلند مدت نصيب ادارات و موسساتي مي كند كه انحصار فعاليتهاي ورزشي خود را دراختيار اينگونه واسطه ها قرارداده اند. موضوع را با همان مثال ارائه بليط استخرها دنبال مي كنيم.

استخرهايي كه بليط خود را به اينگونه واسطه ها پيش فروش مي كنند، ارتباط خود را با ادارات ازدست داده وناچارمي شوند در آينده تنها ازطريق اين واسطه ها پرسنل ادارات را پذيرش نمايند. نتيجه اينكه بدون اينكه روي عملكرد واسطه ها كنترلي وجود داشته باشند، به نوعي توسط آنها به بردگي كشيده خواهند شد ومجبوربه پذيرش شرايط آنها خواهند شد.

علاوه براين استخرهايي كه با واسطه ها تاكنون همكاري نكرده اند، هر روزعرصه را تنگتريافته وبازارخود را در ادارت بيشتر ازدست داده و به ناچارپس ازمدتي درمقابل اينگونه واسطه ها سرتعظيم فرومي آورند ومي پذيرند كه با شرايط آنها به فعاليت خود ادامه دهند.

دراثر رقابتي كه بين واسطه ها وجود دارد، عليرغم بالا رفتن هزينه اداره استخرها و تورم، نرخ بليط استخر روزبه روز پايين تر آمده و به نوبه خود وجه كمتري عايد استخرها خواهد شد. فشار اين كاهش قيمت بدون اينكه درسود واسطه ها تاثيري داشته باشد، تماما بردوش استخرها تحميل خواهد شد. استخرها به مروردر اداره امورخود با مشكل روبرو مي شوند و درپي راه فرارازاين شغل برخواهند آمد.

از طرف ديگر با انباشت سرمايه درنزد واسطه ها آنها قدرت مالي فوق العاده اي پيدا كرده و اين امرازيك طرف عقد قرارداد را با ادارات و سازمانها تسهيل نموده، ازسوي ديگردست آنها را براي تحت فشارگذاشتن استخرها بازخواهد گذاشت.

نتيجه چنين رويه اي كاملا روشن خواهد بود؛ استخرهاي درحال ورشكستگي توسط واسطه هايي كه نقدينگي فراوان دراختياردارند، خريداري مي شوند. مالكين استخرها جاي خود را به واسطه ها خواهند داد وبه تعبيري داستان اشغال سرزمينهاي فلسطين تكرارخواهد شد.

متاسفانه بعضي از استخرداران بدون توجه به عواقب قبول بليط مشترك صادرشده توسط واسطه ها، فقط دل به وجهي كه هفتگي ازآنها دريافت مي كنند، سپرده و به تدريج واسطه ها را چاق ترنموده و زيرپاي خود را خالي مي كنند. اين امربه مثابه همان مثل معروف است كه مي گويد:" يكي بر سرشاخ بن مي بريد."



خصوصي سازي و ظهور واسطه ها

يكي ازكارشناسان ورزش بانوان استان تهران درباره علت بوجود آمدن چنين واسطه هايي در ورزش به خبرنگار" مهر" مي گويد: اين معضل از زماني كه واگذاري امكانات بخش دولتي به بخش خصوصي آغازشد، پديد آمد. واگذاري اماكن دولتي به بخش خصوصي در واقع به ضرر ورزش بانوان تمام شد، چرا كه ديگرهيچيك از قهرمانان ما نتوانستند بطور تمام وقت از امكانات ورزشي استفاده كنند.

وي افزود: ازسوي ديگر بخش خصوصي درنگهداري اينگونه اماكن دلسوزي لازم را ندارد وتنها به كسب درآمد بيشترفكر مي كند.

وي درخصوص اينكه چه پيشنهادي براي حذف چنين واسطه هايي دارد، گفت: بنظرمن ادارات بايد طبق رويه گذشته بطورمستقيم با استخرها قرارداد همكاري امضاء كنند و با اين كارعملا دست واسطه ها را قطع كنند.

همبستگي استخرداران براي حذف واسطه ها

ازطرف ديگربه پاره اي از استخرداران كه بخش عمده اي از درآمد آنها ازهمين طريق عايد مي شود، نمي توان خرده گرفت. آنها درمسيري قرارگرفته اند كه ازآن راه گريزي نيست. با توجه به موارد مذكورنيازبه ايجاد همبستگي وهمكاري نزديك تربين استخرداران جهت حل اين مشكل و صدوربليطي مشتركي كه ازطرف همگي آنان پذيرش شود، بسيارفوري بوده و مي بايد دراين راه مجدانه اقدام نمايند.

متاسفانه باشگاهداران تهران و ازجمله استخرداران تاكنون به تشكل وهمكاري اهميتي نداده اند و اگردراين زمينه اقدام اساسي انجام ندهند، متحمل زيانهايي خواهند شد كه شايد هرگزقابل جبران نباشد.