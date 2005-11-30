تيم ملي فوتبال ايران به مرحله بعدي رقابتهاي جام جهاني صعود مي كند

به گزارش خبرنگار " مهر" خبرگزاري رويترز پيرامون وضعيت تيم ملي ايران در رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان گزارش داد: ايراني ها همواره جزو نخبگان فوتبال آسيا بوده اند وظرف 30 سال گذشته تا به حال تيمي چنين قدرتمندي دراختيار نداشته اند.

آنها بازيكنان با كيفيتي دارند و به لحاظ نفربه نفر چه بسا از ديگر رقباي آسيايي خود نظيركره جنوبي و ژاپن قوي ترهستند. ايران درسومين حضور خود در رقابتهاي جام جهاني به بقا در دور اول رقابتها مي انديشد. اين موضوع براي اين تيم يك موفقيت واقعي به شمار مي آيد.

علي دايي در تيم ايران ركورد گلزني درجهان را دراختيار دارد. دايي تا روزبازي با كره جنوبي كه درماه اكتبر برگزارشد، طي 145 بازي ملي 107 گل به ثمر رسانده است.

دايي جزو كساني است كه در آلمان براي آخرين بار درجام جهاني به ميدان مي روند. مهدي مهدوي كيا بازيكن هامبورگ كه عنوان بازيكن سال آسيا درسال 2003 را يدك مي كشد، هم وضعيت علي دايي را دارد. ايران همچنين چهره هاي جديدي در تيم خود مي بيند كه انتظار مي رود در رقابتهاي جام جهاني بدرخشند.

جواد نكونام يكي ازبازيكنان فوق العاده فوتبال آسيا درفصل گذشته بود. اين هافبك ازجانب چندين باشگاه اروپايي مورد توجه واقع شده است. وحيد هاشميان بازيكن ثابت تيم هانوفر 96 هم جزو اين دسته از بازيكنان قرارمي گيرد.

تيم ايران براحتي به رقابتهاي جام جهاني صعود كرد. اين تيم در گروه " B " رقابتها پس از تيم ژاپن در رده دوم قرارگرفت. تنها شكست اين تيم مقابل ژاپن بود كه با نتيجه 2 بر يك در يوكوهاما رقم خورد. اين درحالي است كه ايران موفق شده بود تيم ژاپن را در بازي رفت در تهران با دوگل وحيد هاشميان با نتيجه 2 بريك شكست دهد.

ايران اميدوار است تا آغاز رقابتهاي جام جهاني چندين ديدار تداركاتي را برنامه ريزي كند. اين تيم امكان دارد تا زمان برگزاري رقابتهاي جام جهاني بازيهاي بسياري را براي آماده سازي در اين رقابتها انجام دهد. برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ايران كه اين تيم را به عنوان سومي جام ملتهاي آسيا رساند، معتقد است كه تيمش حركت روبه جلوي خوبي داشته است.

فوتبال ايران درسالهاي 1978و 1998هم طعم حضور درجام جهاني را چشيده، اما هرگزموفق نشده از دور اول اين رقابتها صعود كند. اما اين تيم در رقابتهاي جام جهاني 2006 آنقدركيفيت دارد كه به مرحله بعدي رقابتها صعود كند.