فايننشال تايمز: افشاي زندان هاي سري"سيا" در اروپا و آشكار شدن تفاوت ساختاري عميق در دوسوي آتلانتيك

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه فايننشال تايمز به قلم "دانيل دامبي" نوشت : به رغم تلاشهاي "جرج بوش" رييس جمهوري آمريكا در سال جاري براي برقراري روابط مجدد با اروپا، دو سوي آتلانتيك هنوز در خصوص قوانين بين المللي و مبارزه عليه تروريسم باهم موافق و هم راي نيستند.

دامبي مي نويسد: اين طوفان از زماني بر پا شد كه روزنامه "واشنگتن پست" ماه جاري گزارش كرد كه سازمان جاسوسي آمريكا موسوم به "سيا" پايگاه هاي سري در اروپا براي بازپرسي از مظنونان تروريستي بر پا كرده است.

لهستان و روماني متهم شده اند كه داراي اين زندانهاي سري هستند ، ولي هر دو اين اظهارات را رد كرده اند.

در ادامه اين گزارش آمده است : تحقيقات، اطلاعات بيشتري را نشان مي دهند مبني بر اين كه هواپيماهاي آمريكايي در كشورهايي همچون اسپانيا، ايرلند و سوئيس نيز فرود آمده اند. دامبي در ادامه مي نويسد: گمان مي رود كه اين مظنونان از طريق اين هواپيماها به جاهايي مثل زندان گوانتانامو در كوبا منتقل مي شدند تا مورد شكنجه قرار گيرند.

در بخش ديگري از گزارش فايننشال تايمز آمده است : تحقيقلات قضايي در مورد اين مسئله در ايتاليا ، اسپانيا، و آلمان آغاز شد. اين در حالي بود كه سوئد و نروژ از آمريكا خواسته اند اطلاعات بيشتري را در مورد پروازهاي سيا ارائه دهد.هفته گذشته همتايان اروپايي "جك استراو" وزير خارجه انگليس از وي خواستند تا از آمريكا بخواهد درباره اين مسئله نوضيح دهد.

دامبي به سخنان "ديك مارتي" سياستمدار سوئيسي اشاره مي كند كه گفت :" ما نمي توانيم تمركز خود را فقط روي مسئله "زندانهاي سري " معطوف كنيم."

مارتي تصريح كرد : " تحقيقات بيشتر نيازمند بررسي بازداشت غير قانوني حتي در يك دوره كوتاه مدت از زندانيان آمريكايي در خاك كشورهاي اروپايي است مثل فرود هواپيماها براي سوخت گيري در آنجا."

دامبي همچنين به اين مسئله اشاره مي كند كه بسياري از كشورهاي اروپايي از ديدگاه واشنگتن نسبت به" جنگ آن عليه تروريسم" عقب نشيني كرده و در عوض ترجيح مي دهند كه ديدگاه قانوني به آنچه داشته باشند كه دولت بوش از سابقه دموكراسي آن انتقاد مي كند.

نويسنده در ادامه خاطرنشان مي كند :" بحث پيرامون اين مسئله در كشورهاي "اروپاي قديم" در غرب اين سرزمين يعني جايي كه ديپلماسي آمريكا به شكل ظالمانه اي تحميل مي شود، به بيشترين وجه ادامه دارد. عليرغم چندين سفر بوش به اروپا طي سال جاري، تفكر عمومي نسبت به دولت او هنوز بهبود نيافته است.

با اين وجود، فايننشال تايمز به نقل از يك نظرسنجي مي نويسد: نظرسنجي صندوق مارشال آلمان از آمريكا نشان مي دهد كه " نگرش اروپايي نسبت به آمريكا تا حد زيادي تغيير نداشته است."

در ادامه اين گزارش آمده است : آمريكا و اتحاديه اروپا طي سال اخير در مورد موضوعاتي همچون سوريه و ايران همكاري بسيار نزديكي داشته اند و آمريكا اميدوار بوده است كه روابط خود را با آلمان پس از انتخابات "آنگلا مركل" صدراعظم جديد آلمان ، گسترش دهد.

اما موضوع "سيا" روابط جديد را تحت آزمايش قرار داده است چون دولتهاي اروپايي بايد خود را در زمينه همكاري با واشنگتن عليه درخواست هاي داخلي مبني بر رفتار سخت گيرانه تر نسبت به شكنجه در كفه ترازو قرار دهند.

دامبي نويسنده اين گزارش به سخنان "جرمي شاپيرو" رييس تحقيقات در مركز مطالعاتي "بروكينگز" اشاره مي كند كه گفت :"اين مسئله انعكاس اين حقيقت است كه چطور دوطرف ديد متفاوتي به جهان و تروريسم دارند."

شاپيرو اما سعي دارد اين موضوع را معضل بزرگ براي روابط آمريكا- اتحاديه اروپا تلقي نكند آنجا كه مي گويد: " اين نمي تواند يك معضل باشد چون هيچ نزاع و بحث گسترده در اين زمينه وجود ندارد.آمريكا نمي گويد كه هيچ زنداني در گذشته وجود نداشته بلكه اطمينان مي دهد كه چنين زندانهايي در حال حاضر نيز وجود ندارند."

شاپيرو افزود:" عدول و تجاوز آمريكا از قوانين حقوق بشر به واقعيت نزديكتر است چون تلاشهاي "جان مكين" سناتور آمريكايي در تحقيق پيرامون استفاده از شكنجه اين مسئله را ثابت مي كند. اين مسئله به تخريب روابط عموم با كاخ سفيد منجر شده است.

به گفته شاپيرو، بحث درباره تفاوت عميق در فلسفه بين اتحاديه اروپا و دولت بوش يك بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.