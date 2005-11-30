ويژه خواران در مقابل دولت سنگ اندازي مي كنند// تصميم گيري در اتاق هاي در بسته نتيجه نخواهد داد//غربي ها در مقابل موضع محكم ايران عقب نشيني كردند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به ايلام ، محمود احمدي نژاد شب گذشته(چهارشنبه) در پايان اولين روز سفر خود به استان ايلام، در سالن سازمان فني حرفه ‌اي اين شهر در جمع منتخبين استان ايلام گفت : امروز دولت پرچم عدالت را برافراشته و تلاش مي‌كند تا حدتوان عدالت را در كشور اجرا كند.

وي با اشاره به اينكه اجراي عدالت، سخت‌ ترين مرحله برپايي حكومت علوي و جامعه اسلامي است، افزود : برقراري و اجراي عدالت را اول بايد از خودمان آغاز كنيم، چرا كه اگر كسي نتواند عدالت را مورد خودش اجرا كند نخواهد توانست كه در جامعه مجري عدالت باشد.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه عدالت بايد به فرهنگ و مطالبه عمومي تبديل شود، گفت: پذيرفتن و تحمل اجراي عدالت جزو سخت ‌ترين مراحل تحقق و تكامل حكومت اسلامي است، اما اكنون اجراي عدالت بايد به مطالبه عمومي تبديل شود، درغير اينصورت كساني كه از اجراي عدالت ضرر مي ‌كنند، با هزاران ترفند درمقابل آن ايستادگي مي ‌كنند .

وي افزود : وقتي دولت تصميم به اجراي عدالت در كشور گرفت، كساني كه دستشان از بيت المال كوتاه شده و ويژه خواري آنها رفته رفته از بين مي ‌رود، بر سر راه دولت سنگ اندازي مي ‌كنند و به عناوين مختلف سعي در ايجاد مانع دارند.

رييس جمهور تصريح كرد : درحالي كه دشمنان نظام اسلامي در خار حنجره خود را پاره مي ‌كنند و با ترفندهاي گوناگون براي نظام ‌اسلامي و دولت مانع ايجاد مي كنند، برخي از افراد در داخل كشور نيز با آنها همراه شده‌ اند و به دولت ايراد مي ‌گيرند.

احمدي نژاد با اشاره به مخالفت كشورهاي غربي در مقابل دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته ‌اي نيز گفت : وقتي رييس جمهور شما به عنوان نماينده ايران در اجلاس سازمان ملل، حرف دل مردم ايران را مطرح كرد و از حق قانوني ملت ايران دفاع كرد، آنها ظالمانه قطعنامه ‌اي ظالمانه عليه ايران در شوراي حكام تصويب كردند.

وي افزود : البته دولت به پشتوانه ملت هميشه در صحنه، محكم ايستادگي كرد و به غربي‌ها پيام داديم كه ما تا آخر ايستاده ‌ايم و از حق خود نخواهيم گذشت و آنها نيز وقتي ديدند كه موضع جمهوري اسلامي ايران محكم است، عقب نشيني كردند.

رييس جمهورتصريح كرد : عقب نشيني غربي ها در داخل كشور زماني اتفاق افتاد كه متاسفانه در داخل كشور نيز عده ‌اي كه با خواست خدا رفته رفته دستشان از بيت المال كوتاه مي‌شود با بيگانگان هم صدا شدند و از دولت كه از حق قانوني ملت ايران دفاع كرده بود، انتقاد كردند.

احمدي نژاد در ادامه تشريح مخالفت هاي داخلي و سنگ اندازي ‌ها در راه فعاليت دولت در راه برقراري عدالت و اجراي آن گفت: وقتي دست برخي افراد سود جو و فرصت طلب از مراكز اقتصادي و مالي كشور همچون بورس كوتاه شد، ناجوانمردانه بازار بورس را با شكست مواجه كردند.

وي افزود: خوشبختانه از وقتي كه مديري جوان و لايق مسئوليت بورس كشور را به‌عهده گرفته است، شاخص‌ سهام رو به توسعه حركت كرده اما مخالفان دولت و كساني كه‌اجراي عدالت را به ضرر منافع خود مي‌بينند،بهبود وضعيت سهام در بورس را به موضعگيري آژانس درمورد ايران ارتباط دادند.

احمدي نژاد تاكيد كرد: با اجراي عدالت در سياستهاي پولي و مالي كشور ديگر اتفاق نخواهد افتاد كه فردي با رابطه مبالغ كلاني از بانكها وام بگيرد و با اين پول هيچ كار توليدي نيز انجام ندهد.

رييس جمهور با بيان اين كه اجراي عدالت كار سختي است و تنها راه جلوگيري از دست اندازي به بيت المال ، همانا برپايي عدالت در همه عرصه‌هاي مديريتي و اجرايي كشور است، در پاسخ به انتقادهايي كه در رابطه به بكاريگري نيروهاي جوان در مديريتهاي كشور به دولت مي‌شود، گفت : عده ‌اي مي ‌گويند چرا نيروهاي انقلاب توسط دولت جدي كنار گذاشته شده‌اند، آيا نيروهاي انقلاب همين 40 ، 50 نفر رفقاي آنان هستند.

وي خطاب به مخالفان استفاده از افراد جديد در مديريت هاي كشور، افزود : اين شما هستيد كه خود را مالك كشور و انقلاب مي ‌دانيد و به كسي اجازه اظهار نظر نمي ‌دهيد، اما من مطمئن هستم كه در كشور صدها هزار هيات دولت توانمند، جوان و كارآمد وجود دارد و نيروهاي متعهد و پر تلاش در راهند كه بتوانند چرخ هاي توسعه و پيشرفت كشور را به راحتي به حركت درآورند به شرطي كه به آنان فرصت داده شود تا بتوانند شايستگي‌هاي خود رانشان دهند.

رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت بدون حمايت ملت معني ندارد و دولت نيز بدون خدمت به مردم مفهوم پيدا نمي ‌كند، گفت : مردم استان هاي مختلف كشور بايد براي سازندگي حركت كنند و دولت نيز با برطرف كردن موانع توسعه و پيشرفت از اين حركت مردم حمايت كند.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه تصميم‌ گيري در اطاقهاي دربسته، نتيجه اي نخواهد داشت، افزود : تصميم برگزاري جلسات دولت در استانهاي كشور بويژه استانهاي محروم بخاطر اين بود كه وزرا و اعضاي دولت از نزديك با مشكلات مردم آشنا شوند و رنجها و نيازهاي مردم مناطق محروم را لمس كنند.

وي تصريح كرد : براساس برنامه ريزي ‌هاي انجام شده در دولت هر دوهفته يكبار به يكي از استانها سفر خواهيم كرد و با تشكيل جلسه دولت در آن استان براي حل مشكلات استانها تصميم‌ گيري مي ‌كنيم، اما مردم و مسئولان استان ايلام بايد باهمكاري و اتحاد خود براي حل مشكلات منطقه تلاش كنند و دولت نيز در حل اين مشكلات و براورده كردن نيازها، آنها را كمك خواهد كرد.

پيش از سخنان رييس جمهور نمايندگان اقشار مختلف مردم استان ايلام همچون نماينده مطبوعات محلي ، ورزشكاران ، دانش آموزان ، زنان، بازاريان و صنعتگران در سخنان كوتاهي با بيان مشكلات و نيازهاي خود، رفع اين مشكلات را خواستار شدند.