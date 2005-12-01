" زمين سوخته " احمد محمود ، روايت مقاومت خوزستان





به گزارش "مهر" ، ازآنجا كه اين اثردرزمان جنگ نوشته شده ، نويسنده نتوانسته است يك حماسه كامل بپردازد ؛ اما موفق شده ، يك داستان رئاليستي از مبارزه و مقاومت آن دوران ارايه نمايد . اين مقاله جنبه هاي مختلف واقعگرايي اثررا نشان مي دهد .



احمد محمود نويسنده " زمين سوخته " اهل جنوب بود. مردم آنجا را خوب مي شناخت. جنگ را خوب شناخت و درد مردم را به خوبي فهميد. برجسته ترين ويژگي اين كتاب همين بومي بودن نويسنده آن است.

" زمين سوخته " جزو آثارماندگارادبيات جنگ تحميلي است. " زمين سوخته " روايت پشت جبهه است. روايت اهواز در زمان بمراران هوايي دشمن به اين شهر است. روايات پشت جبهه اي از نظر ادبيات جنگي مي توانند بسيار ارزشمند باشند زيرا با فاصله گرفتن از جبهه و نزديك شدن به مردم و حرفهاي آنان بهتر مي توان به تامل در باب جنبه هاي مختلف جنگ پرداخت.

نويسنده "زمين سوخته" كتابش را به ياد برادرش كه در سالهاي اول جنگ به شهادت رسيد نوشت. اين كتاب در حالي به چاپ رسيد، كه تكليف جنگ مشخص نبود و ايران همچنان گرفتار جنگ و دشمن اشغالگر بود. مسلم است كه در چنان شرايطي نويسنده نمي توانسته به خلق يك حماسه به جنبه هاي مختلف آن بپردازد. در نقد اين كتاب گفته شده است؛ كه دشمن را ضعيف نشان داده است و جنگ و پيروزي بر دشمن ضعيف نمي تواند منجر به حماسه شود.

در پاسخ بايد گفت كه نويسنده در آن سالهاي جنگ نمي توانسته به نشان دادن قدرت دشمن بپردازد . بايد به او حق بدهيم كه كمي هم شعار بدهد و تبليغ كند. وظيفه او به عنوان يك نويسنده متعهد، تبليغ بوده نه تضعيف روحيه. مي گويند: "ادبيات جنگ با شليك اولين گلوله به دنيا مي آيد، در زمان جنگ رشد مي كند و بعد از جنگ به بلوغ مي رسد " .

چنان كه گفته شد، اين كتاب در زمان جنگ نوشته و چاپ شد، پس نمي توانسته يك حماسه كامل و داستان جنگلي بلوغ يافته باشد، اما توانسته است يك اثر ماندگار و متعهد در ادبيات جنگ باشد.

مضاميني كه در اين كتاب آمده، بسيار متنوع است و نشان مي دهد نويسنده شعار نداده و تبليغ نكرده است. سعي او نشان دادن حقايق بوده است. نمونه اي از اين مضامين عبارتند از : بمباران شهرها، زندگي در زير زمين ها و پناهگاه ها، مهاجرت به شهرهاي امن، هرج و مرج اجتماعي، گراني و كمبود كالا، دزدي و غارت خانه هاي خالي از سكنه.

اين عناوين نشان مي دهد كه اين كتاب يك اثر رئاليستي است نه ايده آليستي . براي نمونه: ننه باران، شوهرش به وسيله ياغيان كشته شده است. بعد از انقلاب، پسرش ، باران، به جبهه مي رود وشهيد مي شود. ننه باران در شوراي محل و در مسجد آموزشهاي گوناگون از جمله آموزش اسلحه مي بيند. تفنگ به دست مي گيرد تا از شهر محافظت كند و اگر ضرورتي پيش آمد به جبهه برود. يوسف بي عار و احمد فري را مي بيند كه به دست مردم گرفتار شده اند. مردم آن دو را در حال دزدي از خانه هاي خالي شهر دستگير كرده بودند. چند شاهد دزدي آنان را تاييد مي كنند. ننه باران با آنان بحث مي كند، حرف شاهدان را مي شنود و آن دو را اعداد مي كند . پاسداران سر مي رسند . ننه باران و يارانش را به جرم اعدام خودسرانه آن دو دزد دستگير و زنداني مي كنند.

ننه باران يك نمونه روشن از افراد از خود گذشته و انقلابي است. صفت مبارز و انقلابي بودنش آنقدر آشكار است كه شخصيتش مبالغه آميز جلوه مي كند . او مادر شهيد است. تفنگ به دست مي گيرد و از شهر در برابر هجوم دزدان و غارتگران محافظت مي كند. او بيش از پنجاه سال دارد و زندگي اش را فداي انقلاب اسلامي و وطن كرده استف اما نويسنده جرم اعدام خودسرانه و بي منطق دزدان را به اين شخصيت واگذار مي كند. اين نكته واقعگرايي روايت را تقويت مي كند.

نويسنده احساس يك مادر شهيد و مدافع ميهن را مي شناسد. احساس زني را كه آن همه سختي از دشمنان بر سرش آمده است را مي شناسند.

حساسيت زن، خشم و كينه او، حمايت از وطن در برابر غارتگران، شراسط سخت و هولناك جنگ، مي توانسته عامل اقدام ننه باران شود. نويسنده ، اعدام مجرمان را به عهده يك زن انقلابي و مادر شهيد مي گذارد.

در جاي ديگر مي بينيم، انگشت يكي از بچه ها بي اختيار بر ماشه مي رود.، دست چپ برادر گلابتون از شانه تا پنجه بيش از ده گلوله مي خورد و قطع مي شود.

اين هم، يك فاجعه كه از مسلح كردن نيروهاي محلي ناشي شده است. مسلح كردن نيروهاي محلي و جوانان اشتباه نبوده است. استفاده از جوانان و نيروهاي محلي يك ضرورت بوده است. چنين اتفاقي، پيامد طبيعي استفاده از نيروهاي غير متخصص بوده كه در مقابل ضرورت استفاده از چنين نيروهايي ناچيز به نظر مي رسد.

نويسنده نخواسته كه با ناديده گرفتن اين موارد، جنگ را در جبهه و پشت جبهه ايده آل و بي اشتباه نشان دهد. اين نمونه ها، نشان مي دهد كه "زمين سوخته" تبليغ و شعار نيست ، حقيقت است.

به گزارش "مهر" در صحنه ديگري، باران ، رزمنده دلاور ايراني، يكي از اسيران عراقي را مي كشد زيرا مي بيند كه با آخرين فشنگ هاي آن اسير رزمندگان ايراني كشته شده اند. آن اسير بعد از تمام شدن فشنگه هايش براي حفظ جانش خود را تسليم مي كند. عادل بر طبق احساس خشم و قهرش ، اسير عراقي را مي كشد؛ كاري كه مخالف قانون مصوب جنگ است، اينها نشانه هايي از واقعگرايي " زمين سوخته " است.

در سراسرداستان، نويسنده سعي كرده رجز خواني نكند. براي نمونه، مردم را در برابر مهاجرين جنگي به شكلي رمانتيك، بر احساس و مهمان پذير نشان نداده است، بلكه واقعيت را از زبان مهاجرين بازگو كرده است: "جنگ زده مثل مهمون، سه روز اول محترمه بعد مثل مرده يواش يواش بو ميگيره و ميشه سرباز جامعه ! ميگن جنگ زده ها شهر و متورم كردن ! بادش كردن."

مادر راوي از اهواز به تهران نزد برادرش مي رود و راوي در اينجا، يكي از بهترين و دقيق ترين توصيفات خود را از مهاجرين جنگي، بيان مي كند !

" وقتي يه پيرزن را از خانه خودش جدا كني ، از زندگي جداش كردي ، حتي اگر تو بهشت هم بره احساس مي كنه كه همه چيزش را از دست داده ، اينجا كه بود مي دانست قليانش كجاست ، تو آشپزخانه اش چي هست ، رخت و لباسش را كجا گذاشته ، دوستي ، آشنايي ، همسايه اي فاميلي و ... اما حالا همه چيز براش غريبه س . مادر يه عمر زحمت كشيده اما هميشه با حرمت زندگي كرده حالا كافيه احساس كنه كه چيزي مطابق سليقه اش نيست. همه يه چيز ساده، دل كوچيك و پيرش را به درد مياره. اگر چه هيچكس ، قصد خاصي نداشته باشه كه مطابق سليقه اش رفتار نكنه.

دربدري و غربت به همه چيز رنگ دلتنگي ميزنه، آدم را حساس مي كنه. پيش خودش فكر ميكنه نكنه فلان كس كه فلان حرف را زد منظورش من بودم..."







بيان اين موارد از ديدگاه نويسنده ، انتقاد از برنامه هاي دولت و ملت نيست؛ بلكه اشكالات و سختي هايي است كه رخداد آن در زمان جنگ طبيعي است و نويسنده نخواسته است آنها را پنهان كند. در موارد متعدد، افرادي را مي بينيم كه به دليل شرايط سخت زندگي، به دولت اعتراض مي كنند. يكي از اين موارد، اعتراض به بخشنامه دولتي است كه ترك محل كار را براي كارمندان ادارات در حالي كه دائم در معرض بمباران دشمن بودند، جرم دانسته است: "اينجوري شهر ميكوبن، چرا دولت تخليه ش نمي كنه؟ مردم بي دفاع چه گناهي كردن؟ استانداري بخشنامه كرده است كه هر كس محل خدمتش را ترك كند، از كار اخراج مي شود و تحويل دادگاه زمان جنگ مي گردد.

آنچه از مطالب فوق نتيجه مي شود، اين است كه نويسنده به انتخاب و بيان مضاميني پرداخته كه واقعگرايي بودن اثرش را تاييد مي كند.

شخصيت هاي داستاني هم در اين تاييد نقش اساسي دارند. نويسنده تنها چهره هاي انقلابي و مبارز را انتخاب نكرده است.

شخصيتها از تمام اقشار و بيشتر عامي انتخاب شده اند. حرفها و مسائل گوناگون جنگ را از زبان آنها مي شنويم. شخصيتها بحث مي كنند، انتقاد مي كنند و مشكلات را شفاف مي سازد. از بين شخصيتهاي "زمين سوخته" تنها ننه باران است كه مطابق زمان، مكان و داستان كاملا واقعي و طبيعي به نظر نمي رسد. او نمادين و حماسي پرداخته شده است.

ظاهرا از او يك زن ايراني ساخته شده ولي از او چنين شخصيتي نمي بينيم .

او لباس جنگي مي پوشد، فانسقه مي بندد، از شهر پاسباني مي كند. در بحثهاي سياسي و اجتماعي شركت مي كند.

و سرانجام ، آنچه بيان شد ، نشان مي دهد كه احمد محمود درنوشتن " زمين سوخته " ، به عنوان يك اثررئاليستي درادبيات جنگ ايران و عراق، موفق بوده است . حماسه مقاومت مردم اهواز و ساير شهرهاي مرزي ، براي هميشه در اين اثر ، تثبيت شده است .