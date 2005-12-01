گفتمان منافع ملي بايد جايگزين منافع حزبي در دانشگاه ها شود // كرسي مهندسي دين در دانشگاه ها راه اندازي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "ملكي" استاد روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي در اين همايش كه شب گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: تبادل نظر در مورد غني سازي مسائل دانشجويي و دانشگاهي بسيار ضروري است و بايد روشن شود براي بهبود كيفيت گفتمان دانشگاهي چه بايد كرد و چه تجربه هايي لازم است و اين تجربه ها را در غالب چه محوري بايد به دانشجويان ارائه كرد. بايد مسائلي در دانشگاه ها ارائه شود كه دانشجويان به آن موضوعات احساس نياز كنند.

ما در دانشگاه ها لاشه علم را بر دوش مي كشيم و روح علم بروز و ظهور پيدا نكرده است. البته اين بدين معني نيست كه در همه دانشگاه ها وضعيت چنين است اما فضاي غالب اين موضوع را نشان مي دهد

وي در زمينه اعزام اساتيد به دانشگاه ها و سخنراني هاي مختلف اشاره كرد و افزود: در اين زمينه بايد چالش ها و نكاتي كه مربوط به جامعه و الگوي توسعه كشور است به عنوان موضوعات مصوب استخراج شود و مبناي مديريت اعزام اساتيد به دانشگاه ها و سخنراني ها قرار گيرد. دكتر "ملكي" وضعيت توليد علم در دانشگاه هاي كشور را نامناسب خواند و گفت: ما در دانشگاه ها لاشه علم را بر دوش مي كشيم و روح علم بروز و ظهور پيدا نكرده است. البته اين بدين معني نيست كه در همه دانشگاه ها وضعيت چنين است اما فضاي غالب اين موضوع را نشان مي دهد. در اغلب مراكز علمي و دانشگاهي، هسته مركزي علم كه توليد علم و دانش است وجود ندارد. تئوري ها و نظريات ترجمه مي شوند و در كتاب هاي علمي و درسي وارد و به دانشجو ارائه مي شوند.

وي تصريح كرد: توليد علم بسيار حياتي است و در ابعاد مختلف بايد مدنظر قرار گيرد.

اين استاد دانشگاه افزود: نكته دومي كه در دانشگاه بايد به آن توجه داشت آرمان ها و ارزش هاي جامعه است. وضع لباس و حجاب دختران دانشجو بخشي از اين موضوع است. آيا بايد اينگونه تلقي كرد كه واقعا نمي شود اين وضع را بهبود بخشيد يا اينكه طرح سوال شود كه براي اثر گذاري بيشتر در بعد فرهنگي مسئوليت ما چيست؟

"ملكي" يادآور شد: مسئوليت ما بسيار سنگين است. بسياري از دانشجويان در دانشگاه ها مطابق با آرمان هاي كشور حركت مي كنند اما عده اي اينگونه نيستند براي اين افراد چه بايد كرد و اين مسئله بايد در گفتمان هاي دانشجويي مورد بررسي قرار گيرد.

بايد از محيط دانشگاهي توهم زدايي شود و واقعيات بيان شود

استاد روانشناسي و علوم تربيتي علامه طباطبايي اضافه كرد: دانشگاه و سياست نيز نكته مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. از يك طرف دانشگاه بايد سياسي باشد و از طرفي دانشگاه محل تنوع گروه ها شده است. چگونه بايد دانشگاه در اين زمينه جهت دهي شود. اين مسئله بسيار مهم است و بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود : مسئله ديگر ارتباط نمايندگان رهبري در دانشگاه ها است كه ارتباط قوي با دانشجويان ندارند و بايد راهكارهايي براي تقويت اين ارتباط جست.

"قديري ابيانه" سخنران بعدي اين مراسم گفت: در برنامه چهارم توسعه نقش دانشگاه و دانشجو بسيار اساسي است. در هر دانشگاهي بايد نقش دانشگاه، دانشجو و كساني كه در آن كار مي كنند روشن شود. من احساس مي كنم مشكل كشور ما در دانشگاه ها نيز وجود دارد و آن عدم شناخت از واقعيات كشور است. توهمات توقعاتي ايجاد مي كند كه امكان پاسخگويي آنها وجود ندارد.

وي تصريح كرد: بايد از محيط دانشگاهي توهم زدايي شود و واقعيات بيان شود.

استكبار جهاني از دانشگاه به عنوان ابزاري براي حاكميت بر ملت ها و تحقير آنها استفاده مي كند

"قديري ابيانه" اضافه كرد: يكي از ابعاد مهم كشور مشاركت است و اينترنت يكي از ابعاد مشاركت مي تواند تلقي شود. اينترنت هم در زمينه گفت و گوي تمدن ها و هم جنگ اطلاعاتي مطرح است. بايد دانشجو و دانشگاهي وارد عرصه اين جنگ و گفتگو شود. ما بايد اينترنت اسلامي داشته باشيم و وارد اين عرصه شويم."كاشاني پور" از مركز مطالعات و پژوهش هاي سازمان بسيج دانشجويي نيز گفت: استكبار جهاني از دانشگاه به عنوان ابزاري براي حاكميت بر ملت ها و تحقير آنها استفاده مي كند. استكتبار با تحجر علمي كه در ملت ها ايجاد كرده است كشورهاي بسياري راعقب نگه داشته است. به طور حتم تا دانشگاه ها نتواند نيازهاي خود را برطرف كند در حوزه فكري هم از آنچه داشته است غافل خواهد شد.





حضور روحانيت در دانشگاه ها بركات فراواني دارد اما نبايد فراموش كنيم كه حضور روحانيت امروز با مسائل فراواني در دانشگاه ها همراه است. بايد به آسيب شناسي حضور روحانيون در دانشگاه ها پرداخت

وي تاكيد كرد: بايد جريانات دانشگاه ها را از كساني كه اصل تفكر نظام را مي خواهند زير سوال ببرند و با روش هاي مختلف دانشجويان را از راه اصلي منحرف مي كنند مبرا شود."شعباني" استاد حقوق از ديگر سخنرانان اين مراسم بود كه به وحدت حوزه و دانشگاه اشاره كرد و افزود: ساليان سال است كه با مسئله وحدت حوزه و دانشگاه مواجهيم. بايد به طور اصولي مباني اين خواسته و تفكر مهم و اساسي را طراحي كرد. متاسفانه اين ارتباط نه به درستي طراحي شده و نه به درستي مورد استفاده قرار گرفته است. ضمن اينكه به يك چالش و معضل فكري جوانان دانشگاهي نيز تبديل شده است.

وي اضافه كرد: حضور روحانيت در دانشگاه ها بركات فراواني دارد اما نبايد فراموش كنيم كه حضور روحانيت امروز با مسائل فراواني در دانشگاه ها همراه است. بايد به آسيب شناسي حضور روحانيون در دانشگاه ها پرداخت.

"شعباني" به مسائل معارفه "عميد زنجاني" اولين رئيس روحاني دانشگاه تهران اشاره كرد و گفت: مسائل پيش آمده در دانشگاه تهران اصلا قابل تحمل نيست. ديوار روحانيت سرافراز است و اگر اين ديوار فرو بريزد كسي سالم نمي ماند. نه روحانيت، نه استاد و نه دانشجو.

ما متاسفانه امروز مواجهيم باي يك آموزش 100 درصد نادرست و توهم زا به نام مطالبه خواسته ها كه در جامعه بحران ايجاد كرده است

وي تاكيد كرد: همانطور كه روحانيت در حوزه هاي علميه حضور دارند در دانشگاه ها نيز بايد حضور داشته باشند. روحانيون بايد در دانشگاه ها وارد شوند. اين استاد دانشگاه به تامين امنيت به عنوان يكي از نيازهاي اساسي انسان اشاره كرد و افزود: تامين امنيت در گرو آموزش آحاد ملت به ويژه دانشجويان است. مطالبه بايدها و نبايدها از حاكمان بسيار مهم است و ما متاسفانه امروز مواجهيم باي يك آموزش 100 درصد نادرست و توهم زا به نام مطالبه خواسته ها كه در جامعه بحران ايجاد كرده است. آموزش ها بايد به سمت مطالبه نيازها و بايدها سوق داده شوند.

وي به آسيب پذير بودن محيط دانشگاه ها اشاره كرد و افزود: در دانشگاه با يك چالش بسيار مواجهيم. دانشجوي دانشگاه هاي ما در چرايي و فلسفه پايبندي نظام سياسي كشور مانده است. دانشجويي كه نظام سياسي كشور را به عنوان يك حجت و الزام نپذيرفته است چگونه مي تواند تن به قوانين شرعي دهد. دانشگاه هاي ما از اين حيث بسيار آسيب پذيرند.

دانشجوي دانشگاه هاي ما در چرايي و فلسفه پايبندي نظام سياسي كشور مانده است. دانشجويي كه نظام سياسي كشور را به عنوان يك حجت و الزام نپذيرفته است چگونه مي تواند تن به قوانين شرعي دهد

"شعباني" تصريح كرد: دانشجويان ما چرايي اين نظام سياسي را نياموخته اند و با قوانين اساسي كشور آشنايي ندارند. دانشجو بايد ملاك هاي پايبندي نظام را بداند و ما موظفيم براي رسيدن به اين هدف به سمت مطالبات نيازها كه تامين كننده امنيت است حركت كنيم. متاسفانه در دانشگاه هاي ما اصلا قانون اساسي به دانشجويان ارائه نمي شود كه حتي الامكان دانشجويان با قوانين اساسي كشور خود آشنايي داشته باشند. "غفراني" از سخنرانان ديگر هم انديشي ستاد گفتمان دانشگاهي گفت: خودشناسي و انسان شناسي حلقه مفقوده كتاب هاي دانشگاهي است كه نهاد رهبري بايد به آن توجه ويژه داشته باشد. دانشجويان نياز مبرمي به مسائل انسان شناسي و خود شناسي دارند و بايد به سرعت به اين موضوع پرداخته شود.

خودشناسي و انسان شناسي حلقه مفقوده كتاب هاي دانشگاهي است كه نهاد رهبري بايد به آن توجه ويژه داشته باشد

"كوشكي" نيز به خودشناسي اجتماعي اشاره كرد و گفت: متاسفانه دانشجوي امروز خودشناسي اجتماعي هم ندارد. دانشجوي ما از دوران ستم شاهي، مبارزات انقلابي مردم و حتي زمان جنگ چيزي نمي داند و يافته هاي نادرستي در اين موارد كسب كرده است.

"حسين يزدي" نوه استاد مطهري نيز در اين نشست به ضعف كتب درسي ديني در دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: به نظر مي رسد موضوعات واقعي و نياز دانشجويان در خيلي از موارد موضوع سخنراني ها و نشست هاي دانشگاهي نيست. متاسفانه دروس معارف هيچ ربطي به مباحث مورد نظر دانشجويان و زمان حال ندارد. در زماني كه من دانشجو بودم كه واقعا چنين بود و مطالب اين كتب با زمان همخواني نداشت. وقتي در دبيرستان از توحيد صحبت مي شود چه لزومي دارد در دانشگاه ها نيز به اين موضوع پرداخته شود. به عنوان مثال مهدويت بايد به عنوان سيلابس درسي ارائه شود كه موضوعي تكراري براي دانشجويان نيست. خاتميت شهيد مطهري بهترين منبع براي دانشجويان است.

دروس معارف هيچ ربطي به مباحث مورد نظر دانشجويان و زمان حال ندارد

وي تاكيد كرد: به جرات مي گويم كه دانشجويان از دروس معارف استفاده نمي كنند و آنچه در اين زمينه مي دانند از مطالعه كتب غير درسي است.

نوه استاد شهيد مطهري پيشنهاد تاسيس كرسي مهندسي دين را ارائه كرد و افزود: كساني كه از دانشگاه به حوزه مي روند سرگردانند ولي اگر اين كرسي ايجاد شود دانشگاهي كه در حوزه تحصيل مي كند مي تواند پس از تحصيل در حوزه به دانشگاه بازگردد. ضمن اينكه به طور حتم تعاملات دانشگاه و حوزه افزايش مي يابد.

"شفيعي سروستاني" ديگر سخنران اين همايش گفت: متاسفانه در زمينه غرب شناسي و يهود شناسي كار جدي صورت نگرفته است و در اين موارد غفلت شده است. در ساده ترين دانشگاه هاي غرب اسلام شناسي، شيعه شناسي و شرق شناسي آموزش داده مي شود اما در ايران حتي دو واحد غرب شناسي آموزش داده نمي شود.

در ساده ترين دانشگاه هاي غرب اسلام شناسي، شيعه شناسي و شرق شناسي آموزش داده مي شود اما در ايران حتي دو واحد غرب شناسي آموزش داده نمي شود

وي تصريح كرد: آنچه دانشجويان از غرب مي دانند به صورت هاي مختلف دشمني و كينه توزي است. بخشي از بحران شرق نيز به اين موضوع بازمي گردد. شرق شناخت درستي از غرب ندارد و فقط در بحث هاي نظامي و سياسي به اين موضوع توجه مي كند و تنها به بيان دشمني ها و كينه توزي ها مي پردازد و از ذكر تفكر و انديشه غرب غافل مانده است.

حجت الاسلام "ابوترابي" ديگر سخنران اين همايش گفت: ما در بحث دانشگاهي با سه حوزه مخاطب، محتوا و ابزار انتقال روبرو هستيم. در مسائل دانشگاهي نگاه به مخاطب مورد اعتنا واقع نمي شود. نيازهايي كه مخاطب دارد و روش هاي ارتباطي كه مي توان با او برقرار كرد مورد توجه قرار نگرفته است.

وي افزود: براي تاثير گذاري مطالب و سخنراني ها ضمن توجه به نيازهاي مخاطب بايد با پشتوانه قوي علمي و استفاده از ابزار محبت و نگاه مثبت به دانشجو وارد شد. بايد سخنران و راهنما با دانشجويان ارتباط برقرار كند و اين ارتباط با نگاه منفي و قطع رابطه ميسر نمي شود.

حجت الاسلام "قمي" رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها نيز به عنوان آخرين سخنران اين مراسم گفت: وقتي در محيط دانشگاهي قرار مي گيريم مسئوليتمان بيشتر مي شود. در محيط دانشگاه هيچ حرفي هدر نمي رود و ظريف ترين نكات توسط دانشجويان درك مي شود. محيط دانشگاهي كارخانه انسان سازي است. دانشگاه ها بايد اسلامي شوند. اين به اين معني نيست كه دانشگاه مشكل دارند. براي اينكه جامعه اسلامي شود اول دانشگاهش بايد اسلامي شود.

وي اضافه كرد: بايد تلاش شود تا دانشجو در دانشگاه جواني نكند. نبايد دانشجو از رسالت خويش خارج شود.

دانشجو نسبت به اعتقادات مذهبي و انقلاب پايبند است و دچار بحران هويت نشده است. كساني كه مي گويند دانشجو دچار بحران هويت است خود هويت زده هستند. دانشجو دشمن نيست ولي هدف دشمن است

"قمي" يادآور شد: دانشجو نسبت به اعتقادات مذهبي و انقلاب پايبند است و دچار بحران هويت نشده است. كساني كه مي گويند دانشجو دچار بحران هويت است خود هويت زده هستند. دانشجو دشمن نيست ولي هدف دشمن است. رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها اضافه كرد: درصد تدين دانشجو ضعيف نيست. دانشجو از صميم قلب اعتقادشان قوي است و در عرصه هاي مختلف اين موضوع را نشان داده اند.

وي تاكيد كرد: تاثيرگذاري در دانشگاه بسيار بالاست و اينكه دانشجو زمان طاغوت، مبارزات آن زمان و حتي جنگ را به ياد ندارد دليل بر بي هويتي دانشجويان نيست. با برخي تبليغات مي توان اين موارد را مرتفع كرد.

آنچه كه در دانشگاه ها چالش است بحران الگوها است. گفتمان منافع ملي بايد در دانشگاه ها ارائه شود. دانشگاه بايد در خدمت منافع ملي باشد منافع حزبي و گروهي

رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها اضافه كرد: نهضت آزاد انديشي كه رهبري نيز بر آن تاكيد دارد بايد جدي گرفته شود. بايد جلسات متعددي در اين زمينه برگزار شود تا به شعار انقلاب كه همان آزادي است پرداخته شود و نهضت آزاد انديشي مورد تاكيد قرار گيرد. وي به تهاجم فرهنگي در دانشگاه ها اشاره كرد و افزود: مبارزه با تهاجم فرهنگي نياز به بسيج فرهنگي دارد. كساني كه در حوزه فرهنگي تكروي مي كنند شكست مي خورند و نه تنها پشت خط نگه داشته مي شوند بلكه در جهت مخالف هدف اصلي به كار گرفته مي شوند.

حجت الاسلام "قمي" اضافه كرد: كار فرهنگي مخاطب شناسي، زمان شناسي و جريان شناسي نياز دارد. جزيره هاي مختلف فرهنگي بايد در يك جامعه به هم برسند تا يك گفتمان جديد در جامعه مطرح شود.

وي افزود: مي توان با راه اندازي يك تلفن گويا براي پاسخ دهي به پرسش دانشجويان پرداخت تا سوالات دانشجويان در كوتاهترين زمان پاسخ داده شود. ضمن اينكه مي توان به صورت " آن لاين " با دانشجويان ارتباط برقرار كرد.

"قمي" تاكيد كرد : در دانشگاه دو جريان داريم كه هيچ جا پايي ندارند. جريانات دين ستيز كه دانشجويان اين موارد را به دليل دين مداري رد و آنها را منزوي مي كنند. جريان دوم اسلام متحجرانه است. جوان امروز ديني را جذب مي كند كه هم مذهبي باشد و هم معاصر. در يك كلام احتياج داريم به تبليغ اسلامي كه آرمان هاي حضرت امام (ره) است. اسلام نابي كه با بيان آرمان هاي امام مطرح شود. اسلام آن طور كه هست بايد بيان شود. اسلام بايد از خرافات و آدابي كه به نام دين معرفي شده اند زدوده شود. بايد به بخش هاي فراموش شده دين يعني عدالت، اخلاق، معنويت و عرفان توجه شود. اين موارد مي تواند روشنگري ديني را شكل و شمايل دهد. هيچ كس توان مبارزه صريح با دين را ندارد.

وي افزود : آنچه كه در دانشگاه ها چالش است بحران الگوها است. گفتمان منافع ملي بايد در دانشگاه ها ارائه شود. دانشگاه بايد در خدمت منافع ملي باشد نه پايگاهي براي منافع حزبي و گروهي خاص. بايد گفتمان منافع ملي در دانشگاه ها تشديد شود و بر منافع سياسي و حزبي غالب شود. دانشگاه ها بايد اقتدار ملي را كسب كنند و گفتمان منافع ملي را نهادينه كنند.