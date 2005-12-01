آخرين مرحله انتخابات پارلماني آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي " محيط" ، سومين و آخرين مرحله از انتخابات پارلماني مصر امروز درحالي برگزارمي شود كه رقابت احزاب شركت كننده در اين انتخابات براي دستيابي به كرسي هاي باقي مانده به شدت افزايش يافته است.

در مرحله سوم انتخابات پارلماني مصر، هزار و 770 نامزد در 68 مركز انتخاباتي در9 استان ، براي كسب يكصد و 36 كرسي پارلمان با يكديگربه رقابت مي پردازند كه از اين تعداد 136 تن از نامزد هاي حزب حاكم ، 24 تن وابسته به حزب الوفد ، 15 تن وابسته به حزب التجمع و 13 تن وابسته حزب الغد ، و 39 تن باقي مانده وابسته به ديگر احزاب و هزار و 538 تن ديگرنيز به عنوان نامزد هاي مستقل به شمار مي روند.

محمد مهدي عاكف رهبر گروه اخوان المسلمين اعلام كرد: طي روزهاي اخير و در آستانه برگزاري مرحله سوم انتخابات پارلماني مصر بيش از 500 تن از عناصر اين گروه دستگير شدند.

نامزد هاي جنبش اخوان المسلمين كه دراين دوره از انتخابات با عنوان نامزدهاي مستقل در انتخابات شركت كردند دردو مرحله اول و دوم اين انتخابات توانستند 76 كرسي پارلماني را به خود اختصاص دهند كه راهيابي اين تعداد از اخوان المسلمين به پارلمان اين كشور، براي اين جنبش پيروزي محسوب مي شود.

درخلال برگزاري دو مرحله پيشين از اين انتخابات در پي درگيري هاي به وقوع پيوسته دست كم يك تن كشته و ده ها تن ديگر زخمي شدند.