در حاشيه برگزاري سومين دوره رقابت هاي غرب آسيا

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" علي كفاشيان تلاش قابل توجهي براي هماهنگي كارهاي تيم ها انجام داد و آخرين نفري بود كه فرودگاه دوحه را ترك كرد.



در حاشيه برگزاري رقابت ها:

*كاروان ايران 6 ورزشكار زن دارد كه در رشته هاي تيراندازي و دو وميداني در اين مسابقات شركت مي كنند.

*مسوولان برگزاري اين رقابت ها تا به حال بليت هاي1250 و 2500 توماني براي مراسم افتتاحيه و فينال مسابقات فوتبال و بسكتبال كه در ورزشگاه القطر برگزار مي شود فروخته اند كه چنين استقبالي تا پيش از اين سابقه نداشته است.



*مسوولان برگزار كننده، اتوبوس هايي را جهت جابه جايي ورزشكاران در نظر گرفته اند كه هر 20 دقيقه يك بار از محل هتل ها به زمين هاي مسابقه حركت مي كند.

*تيم اميد ايران در حالي وارد دوحه شد كه جواد نكونام و سعيد دقيقي همراه كاروان نبودند .مسوولان تيم اميد در تلاشند طي روزهاي آينده ، شرايط حضور اين دو بازيكن را فراهم آورند.

*رييس سازمان تربيت بدني ، رييس كميته ملي المپيك و رييس فدراسيون فوتبال قرار است در مراسم افتتاحيه حضور داشته باشند.

*مسوولان فرهنگي كميته ملي المپيك در تلاشند تا نمايشگاه عكس با موضوع معنويت در ورزش را در هتل هاي مختلف محل اقامت ورزشكاران برپا كنند.

روزنامه هاي ورزشي الوطن و الشرق چاپ قطر امروز تيتر وعكس صفحه اول خود را به آغاز بازي هاي غرب آسيا اختصاص دادند و اين رويداد ورزشي به طور گسترده اي در مطبوعات قطري بازتاب داشته است.

رشته هاي دو و ميداني ، شمشيربازي و شيرجه در روزهاي آينده به كاروان ورزشي ايران ملحق مي شوند.