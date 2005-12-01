اخبار كوتاه از نهادهاي فرهنگي و هنري

دنياي سياه و سفيد در خانه فرهنگ نور

خانه فرهنگ نور نمايشگاه عكسي از آثار بهرنگ عسگري را با عنوان "دنياي سياه و سفيد" برگزار مي‌كند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد منطقه غرب، اين نمايشگاه از تاريخ 12 لغايت 20 آذرماه در نگارخانه آفرينش نور داير است. عسگري يكي از هنرمندان جوان رشته عكاسي است كه در اين نمايشگاه با 36 اثر شركت نموده است. علاقمندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مي‌توانند به نشاني بلوار آيت‌الله كاشاني، بعد از ميدان نور، جنب شهر كتاب مراجعه يا با تلفن 44088708 تماس حاصل نمايند.

آثار ارجمند در نگارخانه آفرينش

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي مجموعه فرهنگي هنري بعثت، واحد آموزش اين مجموعه نمايشگاه نقاشي رنگ روغن، رئال، سياه قلم، مينياتور و كار مشبك آثار استاد فرامرز ارجمند را در نگارخانه آفرينش فجر برگزار مي‌نمايد.



علاقمندان مي‌توانند جهت بازديد از 12 آذر لغايت 22 همين ماه از ساعت 17-9 به آدرس ميدان بهمن، اتوبان شهيد تندگويان، بعد از پل شهيد لطيفي، بوستان بعثت، مجموعه فرهنگي هنري بعثت مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 55033900-55022500 تماس حاصل نمايند.

آرستيد استپان درنشست تخصصي خانه كاريكاتور استان مركزي

در هجدمين نشست تخصصي خانه كاريكاتور حوزه هنري استان مركزي، آرسيتد استپان معرفي و چند اثر مطرح او با حضور اعضاي فعال خانه كاريكاتور و جمع كثيري از علاقمندان به اين رشته هنري نقد و بررسي شد.

آرستيد استپان معروف به آرس سال 1967 ميلادي در كوبا متولد شد. وي هم اكنون يكي از بهترين كاريكاتوريست‌هاي جهان است كه بيش از يكصد جايزه ارزشمند بين‌المللي دريافت نموده است. آرس در كنار كار هنري تحصيلاتش را در رشته پزشكي ادامه داد و به قول خودش پزشكي است كه مردم را مي خنداند.

كارگاه شعر و داستان در حوزه هنري استان مركزي

سومين كارگاه شعر و داستان گروه دوم هنرجويان جوان دفتر آفرينش‌هاي ادبي حوزه هنري استان مركزي با حضور اساتيد مجرب و ماهر فن شعر و داستان و اعضاي گروه دوم آفرينش‌هاي ادبي برگزار شد.

در اين كارگاه تفاوت بين داستان و قصه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. حوزه هنري استان مركزي با هدف رشد و پرورش شاعران و نويسندگان متعهد اقدام به برگزاري اين كارگاه نموده است.

اين كارگاه هرهفته در مركز آفرينش‌هاي ادبي حوزه هنري استان مركزي پذيراي جوانان علاقمند به شعر و داستان است.

آموزش پيشرفته موسيقي كلاسيك

خانه فرهنگ نصر دوره آموزش پيشرفته موسيقي كلاسيك و سنتي برگزار مي‌كند.



به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد منطقه غرب، اين دوره آموزشي شامل آموزش ارگ، پيانو، ويلون، گيتار، سه تار، سنتور و دف است و علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر به نشاني كوي نصر، خيابان چهارم، خانه فرهنگ نصر مراجعه نمايند. تلفن: 88271820

"سهراب، اسب، سنجاقك" بيژن مفيد در نمايشنامه‌خواني هفتگي فرهنگسراي نياوران

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، ساعت 16شنبه و يكشنبه 12و13 آذر چهارمين جلسه نمايشنامه‌خواني موضوعي فرهنگسراي نياوران با خوانش نمايشنامه ملودرام "سهراب، اسب، سنجاقك" نوشته بيژن مفيد با كارگرداني آزاده شاهميري برپا مي‌شود.



اي-ن نمايشنامه‌خواني را گروه تئاتر "سنجاقك" به سرپرستي محمد طلوعي برپا مي‌كند و نسرين ابراهيمي، ايثار محبوب، امير سفيري، سارا مشيري، امين عظيمي، كيوان فهيمي و محمد نادري نقش‌خوان‌هاي اثر و آزاد روح‌بخشان (موسيقي) و بيژن اعرابي عكاس گروه هستند.



در "سهراب، اسب، سنجاقك" داستان رستم و سهراب در چند جغرافياي متفاوت مثل مرز شيلي، آرژانتين، ويتنام و ... اتفاق مي‌افتد.