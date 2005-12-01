دفتر رييس جمهور و يك معاونت در هر وزارتخانه مصوبات دولت در استان ‌ها را پيگيري مي كنند

"به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به ايلام، احمدي ‌نژاد در دومين روز از سفر خود به استان ايلام ، با حضور در ورزشگاه "دره‌ شهر" در جمع مردم اين شهرستان كه از نخستين ساعات بامداد امروز در محل تجمع كرده بودند، سخنراني كرد.

وي با بيان اينكه همه امكانات و شرايط در اختيار ملت ما قرار گرفته است تا ايران به عنوان كشوري نمونه، مقتدر و پيشرفته اسلامي و به عنوان يك الگو در اختيار جامعه بشريت قرار گيرد، افزود: مردم نيز بايد دست در دست هم در كنار دولت براي اين مهم تلاش كنند.

رييس جمهورايران را سرشار از سرزمينهايي وسيع، حاصلخيز و منابع و معادن طبيعي و داراي مردمي مومن، سلحشور و فداكار و جواناني پاك و هوشمند و عدالت خواه توصيف كرد و اظهارداشت : دنيا مطمئن باشد كه ملت ايران با اتكا و همراهي استعداد و هوش جوانان خود به سرعت در سرزمين ايران، كشوري نمونه و آباد بر پا خواهد كرد.

وي گفت : برپايي عدالت به عنوان ركن و محور اصلي حكومت اسلامي است و عدالت نيز تقسيم همه امكانات به طور عادلانه در تمامي نقاط كشور است.

احمدي نژاد افزود: عدالت يعني همه استعدادهاي كشور فرصت شكوفايي پيدا كنند و جوانان دره‌ شهر همانند جوانان تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و ديگر شهرهاي بزرگ فرصت بروز استعدادهاي خود را بيابند.

رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت مصمم است همه امكانات و فرصتها را به تمام مناطق كشور عادلانه توزيع كند، تصريح كرد: ما مصميم امكانات كشور را بر اساس دو محور محروميت و استعداد در همه مناطق توزيع كنيم.

وي دولت را خدمتگزار و نوكر ملت خواند و اظهار داشت: وظيفه دولت راهنمايي و هدايت و نظارت بر كارهاست و برپايي عدالت بايد به دست پر توان ملت انجام شود و مردم بايد عدالت را فرياد بزنند و از دولت مطالبه كنند.

احمدي نژاد خطاب به مردم دره‌ شهر اظهار داشت: شما با دلهاي پاك و دستان توانمند خود بايد دولت را در برقراري عدالت ياري كنيد.

وي در بخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به اخباري مبني بر وجود افسردگي و ياس در ميان جوانان دره ‌شهر گفت: من به هيچ وجه اين حرف‌ ها را قبول نمي ‌كنم، زيرا معتقدم جوانان دره‌ شهر جزو پاك ترين، مومن‌ ترين، با استعداد ترين و فداكارترين جوانان اين ملت هستند.

احمدي نژاد افزود: مطمئن هستيم در دوره دولت جديد و به حول و قوه الهي جوانان برومند دره ‌شهر آستين‌ ها را بالا مي ‌زنند و با امكاناتي كه در اختيار آنها قرار داده خواهد شد دره‌ شهر را به يكي از شهرهاي پيشرفته و توسعه يافته كشور تبديل خواهند كرد.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امروز چشم همه ملتهاي دنيا به دست، قدم، زبان، فكر و اراده ايراني معطوف شده خاطر نشان كرد: جوانان ايراني امروز الگوي متعالي جوانان همه ملتها هستند و شما جوانان ايراني دره شهري بايد با اتكا به خداوند، پرچم الگو بودن جوانان ايراني را در همه دنيا به اهتزاز در آوريد.

احمدي نژاد با اشاره به مشكلات و نيازهاي مردم دره ‌شهر گفت: تمام مشكلاتي را كه براي شهرهاي مختلف استان از جمله دره ‌شهر مطرح شده در دستور كار امشب هيات دولت در ايلام خواهد بود.

وي اظهار داشت : فلسفه سفر رييس جمهور و اعضاي هيات دولت به استانهاي مختلف، آشنايي با مشكلات و نيازهاي استان‌هاي مختلف كشور به ويژه مناطق محروم است و دولت و وزرا با سفر به استان ‌ها و شهرستانهاي مختلف از نزديك با مشكلات آنها آشنا خواهند شد.

رييس جمهور افزود: دولت هر دو هفته يكبار به استان‌هاي مختلف سفر مي كند و در طول چهار سال به هر استان سه سفر خواهد داشت.

به گفته احمدي نژاد، دفتر رييس جمهوري و يك معاونت در هر كدام از وزارتخانه ‌ها مصوبات دولت در هر يك از استان ‌ها را پيگيري و بر اجراي اين مصوبات نظارت مي‌ كنند.

رييس جمهوري در پايان ابراز اميدواري كرد در سفر آينده خود به استان ايلام، شاهد بر طرف شدن تمامي مشكلات و موانع پيش روي استان باشد و مصوبات جلسه هيات دولت در ايلام به اجرا درآمده باشد.

بنابر اين گزارش؛ پيش از سخنان رييس جمهور نماينده مردم شهرستانهاي دهلران، آبدانان و دره ‌شهر در مجلس شوراي اسلامي گفت : دره ‌شهر بايد به قطب گردشگري كشور تبديل شود.

عادل آذر افزود: اين شهرستان يكي از مهدهاي تمدن باستان و داراي منابع غني فرهنگي است كه بايد با ايجاد زيرساختها و امكانات لازم زمينه توسعه آن فراهم شود.

وي گفت: با وجود اينكه اين شهرستان در كنار رودخانه مهم سيمره قرار گرفته اما دشتهاي اين منطقه هنوز بي ‌آب هستند.

آذرتاكيد كرد: نرخ سود بانكي بالا و جريمه ديركرد به خصوص براي كشاورزان كمر مردم منطقه را شكسته است و همچنين مردم براي تامين گاز نيز با مشكل مواجه هستند.

امام جمعه دره‌ شهر نيز در اين مراسم با بيان اينكه همه بايد براي احقاق شعار عدالت طلبي به دولت كمك كنند افزود: دولت در اين مدت كوتاه برنامه‌هاي بسيار موثري براي محروميت ‌زايي بكار برده و كمر همت را براي اجراي عدالت بسته است.

وي خاطرنشان كرد: انتظار مي‌رود با توجه ويژه دولت به ايلام و حذف پسوند محرومي اين استان در مسير توسعه قرار گيرد.

رييس جمهوري قبل از ورود به آسمان شهرستان دره ‌شهر به وسيله چرخبال از رودخانه پرآب سيمره، مناطق طبيعي و رشته‌ كوه كبيركوه ديدن كرد.

احمدي نژاد پس از اين ديدار وارد شهرستان آبدانان شد و بعد از آن بلافاصله در جلسه هيات دولت كه عصر امروز در ايلام تشكيل مي‌ شود، شركت خواهد كرد.