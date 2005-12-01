انتخابات غير قانوني كانون عالي شوراهاي اسلامي بايد باطل شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، در نامه شوراهاي اسلامي كارگري خطاب به محمد جهرمي وزير كار كه نسخه اي از آن نيز به دفتر خبرگزاري "مهر" ارسال شده ، آمده است : به هنگام برگزاري انتخابات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در مورخ 25 آبان 84 در محل خانه كارگر اصفهان ، اغلب افراد شركت كننده در مجمع اعضاي شوراهاي مركزي و دبيران اجرايي خانه هاي كارگر سراسر كشور بودند.

در ادامه نامه مذكور با اشاره به اين كه براي سهميه 275 نفري حدود 600 نفر ميهمان براي القاي راي دعوت شده بودند، آمده است : اكثريت اعضاي سهميه معرفي شده به مجمع گزينش هاي خانه هاي كارگر بودند.

همچنين در نامه شوراهاي اسلامي كارگري عنوان شده است : منتخبين مجمع غير قانوني همه از اعضاي هيات هاي اجرايي خانه كارگر و يا اعضاي كانون هاي هماهنگي شوراهاي فاقد اعتبار يا بازنشسته و غير شاغل هستند كه به صورت موروثي سالهاست خود را متولي و صاحبان كارگران مي دانند.

در پايان نامه مذكور كه خطاب به وزير كار نوشته شده ، آمده است : لذا از مقام عالي وزارتخانه تقاضامنديم دستور فرماييد براي اين كه حقوق و منافع كارگران دستخوش سياسي كاري نشود ، با ابطال انتخابات ياد شده و برگزاري مجدد آن زير نظر وزارتخانه متبوع در مكاني غير سياسي و حتي الامكان در تهران اقدام شود .