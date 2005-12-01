استقلال با گل دانشور متوقف شد

به گزارش خبرنگار"مهر" روز نهم به ياد مرحوم محمد رنجبر كاپيتان اسبق تيم ملي ايران نامگذاري شده بود به همين خاطر قبل از بازي استقلال - ياران مراسمي برگزار گرديد و از بازيكن اسبق فوتبال ايران ياد شد.

اولين بازي روز چهارشنبه مابين تيم هاي كيان و بانك ملت در رده سني بالاي پنجاه سال انجام گرفت كه كياني ها دو بر صفر و با گل هاي عطا رضاخاني و محمد رحيم پاكزاد به پيروزي رسيدند.

در بازي دوم تيم 45 سال به بالاي اكباتان توانست 6 بر يك كيان را از پيش رو بردارد. براي اكباتان اصغر حاج عليپور (3 گل) خسرو حاج خليل (2 گل) و محمد اشرفي گلزني كردند و تنها گل كيان را ولي ميرزاسيدي زد.

بازي سوم روز نهم بين چهل ساله هاي اكباتان و ملوان انزلي انجام گرفت كه طرفين به تساوي دو بر دو رسيدند .هر دوگل اكباتان را ناصر جباري زد اما گلزنان ملوان انزلي علي حسيني و ولي واثقي نيا بودند.





مهيج ترين بازي روز چهارشنبه مسابقه استقلال و ياران در رده سني بالاي 55 سال بود. در اين بازي آبي پوشان با بهره وري از نصرالله عبدالهي ، علي جباري، اكبركارگرجم و مهدي حاج محمدي قصد داشتند جشنواره گل برپا كنند اما درخشش بازيكنان حريف آنچنان عرصه را براستقلال تنگ كرد كه اگر لطف داوران شامل حال آنها نمي شد شكست در پرونده اين تيم ثبت مي گرديد.

گل اول استقلال را اكبر كارگرجم با يك شوت محكم وارد دروازه حريف كرد اما محمد كسري خيلي زود گل تساوي را به ثمر رساند.

گل دوم استقلالي ها حاصل حركت زيباي نصرالله عبدالهي بود. البته علي اكبر دانشور معاون فدراسيون فوتبال با يك گل تماشايي آب سرد را روي سرآبي پوشان ريخت. اين ديدار در نهايت با تساوي دو بر دو به پايان رسيد.

در مسابقه اين دو تيم داوران گل ديگرعلي اكبر دانشور را مردود اعلام كرده و از چند پنالتي به سود تيم ياران خودداري كردند.

در آخرين بازي روز چهارشنبه تيم هاي بانك تجارت و اكباتان رودرروي يكديگر قرار گرفتند . اين بازي اگر چه با شليك سيد مهدي حيدري برتري كوتاه مدت اكباتان را به همراه داشت اما حسن حاتمي براي حريف گلزني كرد تا نتيجه يك بر يك رقم خورده باشد.

داوراني كه قضاوت بازي هاي اين روز را برعهده داشتندعبارت بودند ازغلامرضا سليماني، حميد ثابت ، علي آراسته ، محمد حاج محمد و هادي داود آبادي ضمن آن كه سيامك سلطاني معالجه مصدومين را برعهده داشت.

مسابقات فوتبال پيشكسوتان جام يونس شكوري روز شنبه با ياد و خاطره مرحوم عبدالله ساعدي مهاجم اسبق تيم ملي فوتبال ايران دنبال مي شود.