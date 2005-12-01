مركل به ديدار بوش مي رود

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از پايگاه اينترنتي صدراعظم آلمان ، " اولريش ويلهم " سخنگوي دولت ائتلافي آلمان با اعلام اين خبر افزود : " آنجلا مركل " در ديدار آتي خود با " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا كه در تاريخ 11 ژانويه سال آتي ميلادي (21 دي ) صورت مي گيرد، درباره افزايش سطح همكاري هاي برلين - واشنگتن گفتگو مي كند .

كاخ سفيد نيز در همين زمينه با انتشار بيانيه ‌اي خاطرنشان كرد:"مركل" و"شرودر" علاوه بر بحث پيرامون مناسبات دوجانبه در نظر دارند موضوع تقويت مشاركت روابط اروپا - آمريكا را نيز بررسي كنند .

صدراعظم جديد آلمان در اولين سخنراني عمومي خود از روابط تنگاتنگ و مطمئن با آمريكا سخن به ميان آورد و تصريح كرد : ما اختلافات مربوط به جنگ عراق را پشت سر گذاشتيم .

روابط برلين - واشنگتن به دليل مخالفت " گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان با حمله نظامي آمريكا به عراق در سال 2003 ميلادي به سردي گراييد.

اين در حالي است كه هم اينك علاوه بر آلمانها، مقامات آمريكا نيز خواهان بهبود روابط دوجانبه هستند .

در بيانيه كاخ سفيد آمده است : آلمان متحدي قوي براي آمريكا به شمار آمده و اولين شريك در توسعه دموكراسي در اروپاي شرقي، افغانستان، خاورميانه و همچنين تقويت سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) و حمايت از رشد اقتصادي جهاني است.

" فرانك - والتر اشتاين ماير " وزير امور خارجه جديد آلمان نيز روز سه‌شنبه با سفر به واشنگتن با همتاي آمريكايي خود ديدار و گفتگو كرد .

" كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا نيز قرار است، هفته آينده براي ديدار با " مركل " به برلين سفر كند.

" روبرت زوليك " معاون وزير امور خارجه آمريكا نيز براي تهيه مقدمات اين سفر روز چهارشنبه وارد آلمان شد. وي امروز با صدراعظم جديد آلمان ديدار و گفت و گو مي كند .

اين درحالي است كه موضوع بازداشتگاه‌هاي غيرقانوني سازمان اطلاعات مركزي آمريكا( سيا ) در اروپا و استفاده از فرودگاههاي آلمان براي انتقال مظنونين به ترور توسط نيروهاي اطلاعاتي آمريكا بر سفر وزير امور خارجه جديد آلمان از آمريكا، تاثير گذاشته بود.