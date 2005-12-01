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۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۵

براي از سرگيري مذاكرات هسته اي ؛

خبرگزاري فرانسه خبر داد: اروپا و ايران در حالي چانه زني هستند

ديپلماتها اعلام كردند كه از سر گيري مذاكرات هسته اي ايران و تروئيكاي اروپايي ممكن است، فراتر از انتظارات دو طرف، طول بكشد، زيرا دو طرف بر سر شكل و محتواي گفتگو ها درحال چانه زني هستند .

به گزارش خبرگزاري مهر، يك ديپلمات غربي كه خواست به علت حساسيت موضوع نامش فاش نشود، درگفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت : اميد مي رود كه اولين نشست (مذاكرات هسته اي ايران و اروپا) هفته آينده برگزارشود، اما بيشترين احتمال آن است كه اين نشست اواسط دسامبر يا اوايل ژانويه برگزار شود .

اين ديپلمات همچنين خاطر نشان كرد كه هنوز تاريخ ومكان دقيق اين نشست كه ممكن است در مسكو ، ژنو ، وين و يا بروكسل برگزار شود، تعيين نشده است .

منوچهرمتكي وزير امور خارجه ايران شب گذشته در يك كنفرانس خبري در آنكارا اعلام كرد كه تا اواسط دسامبر مذاكرات اوليه در مورد ازسرگيري مذاكرات آغاز خواهد شد .

بنابر اين گزارش ، ايران خواهان برگزاري نشست اصلي با حضور وزراي امور خارجه دو طرف است،اما تروئيكاي هسته اي تنها خواستار برگزاري اين نشست در سطح مقامات ارشد وزارت امور خارجه دو طرف است .

اين ديپلمات غربي دراين زمينه خاطر نشان كرد كه علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران مشتاق بر گزاري اين نشست در سطح وزراء است .

يك ديپلمات ديگر در گفتگو با خبرگزاري فرانسه تصريح كرد كه تروئيكاي اروپايي اصرار دارد تا زماني كه ايران فعاليت غني سازي اورانيوم را كاملا معلق نكند، مذاكرات رسمي با ايران را از سر نگيرد .

اين ديپلمات خاطر نشان كرد كه سفراي تروئيكاي اروپايي يكشنبه گذشته در هنگام تحويل نامه مربوط به از سرگيري مذاكرات به ايران در اظهارات شفاهي خود اين موضوع را به اطلاع تهران رساندند .

در ماه آگوست كه ايران اعلام كرد فعاليت تبديل اورانيوم را از سر خواهد گرفت ، مذاكرات هسته اي ايران و اتحاديه اروپايي متوقف شد.

تروئيكاي اروپايي از ايران خواسته است، ابتكار عمل روسيه مبني بر انتقال فعاليت تبديل اورانيوم از خاك ايران به خاك خود را بپذيرد، اما ايران با رد اين پيشنهاد، انجام غني سازي در خاك كشورش را حق خود اعلام كرد.

کد مطلب 260364

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