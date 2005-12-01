رفع مشكلات معيشتي نيروهاي مسلح در مناطق مرزي در اولويت كار دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به ايلام ، سردار نجار كه به همراه هيات دولت به استان ايلام سفر كرده است طي نشستي با حضور فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي مسائل و مشكلات اين استان را از نزديك مورد بررسي قرار داد.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پايان اين نشست چهار ساعته اعلام كرد: ارتقاء توان رزمي و رفع مشكلات نيروهاي نظامي و انتظامي در مناطق مرزي از اولويت هاي دولت خدمتگزار است و در همين ارتباط سازمان اتكا وابسته به وزارت دفاع موظف گرديد در جهت كمك به خانواده هاي نيروهاي مسلح در استان ايلام كار تامين و توزيع اقلام اساسي و تهيه جهيزيه را در قالب طرحهاي فدك و كوثر برعهده گيرد.

وي افزود: سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز موظف شد پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان و رفع مشكلات درماني نيروهاي مسلح را در اولويت قرار داده و نسبت به ايجاد مراكز خدمات درماني نيروهاي مسلح در ايلام اقدام نمايند.

سردار نجار با بيان اينكه 750 هزار هكتار از اراضي استان ايلام به مين و گلوله هاي خنثي نشده آلوده است ، رفع اين معضل را از ديگر اولويت هاي وزارت دفاع در منطقه ايلام ذكر كرد و گفت: با تخصيص بودجه و امكانات لازم پايگاههاي ارتش و سپاه مستقر در منطقه كار پاكسازي ميادين مين را با سرعت بيشتري انجام مي دهند.

وزير دفاع همچنين از اختصاص بند "پ" تبصره بودجه امور دفاعي مصوب سال 83 براي تامين حقوق ماهيانه افراد آسيب ديده از مين و مصدومين مناطق جنگي خبر داد.

وي تسريع در تعيين خطوط مرزي توسط سازمان جغرافيايي وزارت دفاع را از ديگر اقدامات اين وزارتخانه در ايلام عنوان و ابراز اميدواري كرد: با همكاري وزارت خارجه اين مهم در آينده نزديك به پايان برسد.

سردار نجار درجريان سفر به استان ايلام از مناطق پاكسازي شده از مين در شهرهاي مهران و دهلران بازديد كرد.

همچنين در اين سفر مسوولين سازمانهاي جغرافيايي اتكا و تامين اجتماعي و نيز معاونين طرح و برنامه ، بازرسي ، مهندسي و پدافند غير عامل ستاد كل نيروهاي مسلح وزير دفاع را در سفر به ايلام همراهي مي كنند.

وزير دفاع همچنين عصر امروز با خانواده هاي شهداي استان ايلام نيز ديدار و گفت و گو خواهد كرد.