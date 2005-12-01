به گزارش خبرنگار هنري "مهر" از كرج، نمايشهاي "حجلهخواني براي زينو" به كارگرداني رضا اميري و نويسندگي آريا بهرامنژاد از بوشهر، "سكوت" به كارگرداني و نويسندگي رضا وليپور دهكردي از شهركرد، "شيرعلي" به كارگرداني غلامرضا جهانپا و نويسندگي مهدي پوررضاييان از مشهد، "سعيد سرباز سعيد" به كارگرداني و نويسندگي محمد اسكندرزاده از سمنان و "پوتين" به كارگرداني و نويسندگي قاسم لطفي خواجه پاشا از اروميه در دومين روز جشنواره تك روي صحنه ميروند.
همچنين در بخش جنبي اين جشنواره نمايش "از چرخه تا..." به كارگرداني و نويسندگي اميرحسين طالبي از كرج در كانون فرهنگي فاطمه الزهرا (س) به اجرا درميآيد.
دومين جشنواره سراسري تئاتر تك به همت دفتر هنرهاي نمايشي حوزه هنري استان تهران مركز كرج با همكاري مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري به منظور ارتقا سطح كيفي تئاتر كشور به صورت اجراي تك بازيگر در شهرستان كرج جريان دارد.
اين جشنواره كه با نگاه به ارزشهاي والاي انساني از روز نهم آذر آغاز شده، تا روز سيزدهم همين ماه ادامه دارد.
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