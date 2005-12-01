روابط ايران و تركيه الگوي خوبي براي تجارت و اقتصاد كشورهاي منطقه است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، منوچهر متكي كه در تركيه به سر مي برد، شب گذشته با جمعي از تجار و اعضاي اتحاديه اتاقهاي مبادله كالاي تركيه (TOBB) در آنكارا ديدار كرد.

متكي در اين ديدار با تشريح پيوندها و ظرفيت هاي دو كشور اظهار داشت: حوزه همكاري هاي دو كشور، محدود به يك جنبه نمي شوند، ما در حوزه هاي متعدد اقتصادي، بازرگاني، سياسي، امنيتي و فرهنگي همكاريهاي گسترده داريم.

وي افزود: پيام رئيس جمهوري اسلامي ايران دكتر احمدي نژاد تقويت همه جانبه روابط با همسايگان بويژه با تركيه است.

وزيرخارجه كشورمان وضعيت اقتصادي موجود دو كشور را خوب قلمداد كرد و گفت: سقف مراودات به حد 5 ميليارد رسيده است، ايران و تركيه مي بايست چشم انداز و دورنماي اقتصادي دو كشور را با گذر از پاره اي توقف ها در پروژه هاي دو كشور، پشت سر گذاشته وبا تدابير جديد ونگاه به منافع بلند مدت، افق هاي جديدي از سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه ها را شناسائي و طراحي كنند.

متكي با اشاره به نقش بانك ها، تسهيلات گمركي و مشاركت شركت هاي دو كشور در اجراي پروژه انرژي بويژه نقش انتقال گاز ايران به تركيه، اظهار داشت: ما مولفه هاي فوق را در ارتقاي رشد مناسبات دو كشور بسيار مهم مي دانيم و در اين سفر تمامي جوانب مناسبات را مورد بررسي قرار مي دهيم و هفته آينده گزارش آن را به رياست جمهوري اسلامي ايران و هيات دولت ارائه خواهيم كرد.

وي ابراز اميدواري كرد مناسبات دو كشور در مرحله جديد وارد فرآيند نويني از ظرفيتها و جهش ها شود.

رئيس شوراي تجاري تركيه و ايران نيز در اين جلسه نقش تجارت را در راستاي مناسبات دو كشور بسيار مهم دانست و افزود: نقش بانك ها و اعطاي تسهيلات بيشتر به تجار، كاميون داران تركيه و مشاركت در پروژه هاي صنعتي ازجمله زمينه هاي همكاري هاي دو كشوراست كه اميدوارم در پرتو راهبردهاي رئيس جمهور جديد ايران بتوانيم شاهد شكوفائي هرچه بيشتر مراودات تجاري دو كشور باشيم.

علي عثمان اولوسوي با تشريح ظرفيت هاي اقتصادي تركيه ابراز اميدواري كرد تركيه بتواند در پرتو تحولات جديد در راه اروپائي شدن تركيه و رشد بخشي خصوصي، زمينه هاي مشترك همكاريها با جمهوري اسلامي ايران را تعميق بخشد.

سپس نمايندگان بخش هاي مختلف تجاري تركيه در زمينه هاي مسكن سازي، كاميونداري، پيمانكاران تركيه در بازسازي بم، قطعه سازي هواپيما، سرمايه گذاري در امر خودرو، امور بانك و فاينانس سوالات خود را مطرح و توضيحاتي ارائه دادند.

متكي با اشاره به نگرش و راهبرد ايران به تركيه، اظهار داشت ما قدرت توسعه و پيشرفت تركيه را قدرت و توسعه ايران قلمداد مي كنيم. ما روابط ايران و تركيه را الگو و نمونه خوبي براي تجارت و اقتصاد منطقه قلمداد مي كنيم و اميدواريم اين روند روز به روز در چارچوب منافع مشترك و رعايت مقررات گسترش يابد.