پوران درخشنده : سينماي دفاع مقدس بايد هدفمند شود / امكانات در ساخت فيلم جنگي حرف اول را مي زند



پوران درخشنده ، كارگردان سينما

"پوران درخشنده" كارگردان سينماي ايران، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد وضعيت سينماي دفاع مقدس در مقطع كنوني گفت : اگر در زمينه سينماي دفاع مقدس توليد تازه اي نداريم، چه چيزي را مي خواهيم به نمايش بگذاريم.

وي افزود: نمايش دادن فيلم هاي تكراري، امتيازي براي جشنواره محسوب نمي شود و بايد جشنواره به سمت به روز بودن حركت كند. البته در برگزاري هر چه بهتر جشنواره، بايد حمايت هاي لازم صورت بگيرد و توليدات سينماي دفاع مقدس هدفمند دنبال بشود.

سازنده " پرنده كوچك خوشبختي "، در مورد دلايل ركود سينماي دفاع مقدس گفت : در وهله اول، متوليان سينماي دفاع مقدس، نتوانسته اند بستر مناسبي براي سينماگران درجهت ساختن فيلم جنگي فراهم كنند.

وي گفت : امكانات و تجهيزات براي ساخت فيلم جنگي نقش مهمي دارد. در وهله اول، اين كيفيت و كميت امكانات است كه باعث توليد يك فيلم جنگي مي شود. البته موقعيت اجتماعي و فرهنگي هم در اين قضيه دخالت دارند، ولي به هرحال، امكانات در سينماي دفاع مقدس يكي از پارمترهاي تعيين كننده در جهت توليد فيلم است.

وي تاكيد كرد : با توجه به گذشت مدت زيادي از زمان جنگ و بيگانه بودن نسل جوان از فضاي آن دوران و از همه مهم تر اينكه جهان امروز، در اكثر نفاطش، درگير جنگهاي متعددي است و پرداختن به مقوله "جنگ"، به نوعي يك موضوع به روز است. موضوعي كه تبديل به اپيدمي جهاني شده است و در گوشه و كنار تمام دنيا و در ميان ملل مختلف، چه در افغانستان، چه در عراق، و چه در ديگر نقاط جهان، مردم با آن درگير هستند و بايد حتما در سينماي ما هم به آن پرداخته بشود. همچنين بايد به علل و آسيب شناسي وقوع جنگ ها، توجه خاصي صورت پذيرد.

سازنده "عبور از غبار" افزود : اگر حمايتهاي مالي و امكانات نظامي هم در اختيار سازندگان فيلمهاي دفاع مقدس قرار بگيرد، قطعا با توليدات قابل بحث و شاخصي رو به رو خواهيم بود.

پوران درخشنده در ادامه افزود: دهمين دوره جشنواره دفاع مقدس، درسطح خوبي برگزار شد و برگزاري جشنواره يك مسئله اي است كه به ما لزوم حمايت از فيلمهاي دفاع مقدس را درهر مقطع زماني گوشزد مي كند و فيلمسازان نيز بايد تشويق به ساختن آثار دفاع مقدس شوند و جشنواره يكي از راه هاي تشويق فيلمسازان به ساخت فيلم هاي جنگي است. اميدوارام بسترهاي مناسبي درجهت توليدات آثار ماندگار و ارزشمند فراهم آيد، تا مثل سالهاي نه چندان دور، با آثار شاخصي در اين عرصه روبه رو باشيم .