آمريكا قول داد به موقع به درخواست اروپا پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "شان مك كورمك" سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به خبرنگاران گفت : "كاندوليزا رايس" وزير خارجه آمريكا نامه اي دو پاراگرافي از "جك استراو" همتاي انگليسي خود دريافت كرد.



وي با بيان اين مطلب كه ما در تلاش هستيم تا به موقع به اين نامه پاسخ صريح دهيم از اظهارنظر در اين باره كه آيا پاسخ به اين اين نامه پيش از سفر رايس به اروپا صورت خواهد گرفت؟، خودداري كرد.



مك كورمك ضمن خودداري از افشاي محتواي اين نامه ، اظهار داشت كه در اين نامه از آمريكا خواسته شده است كه اطلاعاتي درباره گزارش مطبوعات درخصوص بازداشت يا انتقال مظنونان تروريستي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ارائه دهد.



استروا كه كشورش هم اكنون رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد در جمع خبرنگاران در لندن گفت كه منتظر پاسخ رايس است و به محض دريافت پاسخ ، آن را به وزراي خارجه اتحاديه اروپا ارائه خواهد كرد.



وزير خارجه آمريكا قرار است دوشنبه آينده به كشورهاي آلمان، روماني ، اوكراين و بلژيك سفر كند.



"فرانكو فراتيني" كميسر حقوقي اتحاديه اروپا هفته جاري در واكنش به گزارش مطبوعات اروپايي درباره فرود هواپيماهاي حامل مظنونان تروريستي در برخي كشورهاي اروپايي تهديد كرد در صورتي كه وجود زندانهاي سري سيا در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اثبات شود حق راي اين كشورها معلق خواهد شد .



شوراي اروپا نيز اعلام كرد كه درباره صحت گزارشهاي مربوط به وجود زندانهاي سري سيا در اروپا تحقيقاتي را آغاز كرده است . آلمان و تقريبا چند كشور اروپايي ديگر تحقيقاتي را درباره فرود هواپيماهاي سيا در خاك كشورشان آغاز كرده اند.