آمريكا كمترين حقي براي ملت فلسطين قائل نيست؛ سياستهاي واشنگتن در افزايش تنش ميان اسرائيل و فلسطينيان تاثيرگذار است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه صهيونيستي جروزالم پست، چامسكي در دانشگاه MIT در مناظره اي در دانشگاه هاروارد، مخالفت اسرائيل با هر طرح و برنامه صلح را منبع و منشا درگيري بين اعراب و اسرائيل اعلام كرد .



اين در حالي است كه "درشوويتس" ديگر كارشناسي كه دراين مناظره شركت كرده بود، مخالفت ياسرعرفات رئيس فقيد سابق تشكيلات خودگردان فلسطين با پيشنهاد صلح ايهود باراك نخست وزير وقت اسرائيل در سال 2000 در كمپ ديويد را عاملي براي اين درگيري ها اعلام كرد.

چامسكي كه با "آلن درشوويتس" انديشمند و تحليلگر مسائل خاورميانه مناظره مي كرد، سياستهاي آمريكا را در افزايش تنش بين اسراييل و فلسطين مؤثر دانست.

درشوويتس نيز در اين مناظره از دانشگاهيان خواست تا ديو جلوه دادن اسرائيل و اهريمني كردن چهره اين رژيم را متوقف كنند .



وي افزود:"درحال حاضرمن با تاسف اعلام مي كنم : بسياري ازدانشگاهيان درسراسرجهان جوي را ايجاد كرده اند كه راه رسيدن به صلح را بسيار دشوار كرده است .

اظهارات اين تحليلگر آمريكايي در واكنش به گزارشهايي است كه هرساله مجامع صهيونيستي در رابطه با ميزان مخالفت محافل دانشگاهي با اسرائيل منتشر مي كنند.

در همين رابطه، چندي پيش دانشگاهيان انگليسي خواستار تحريم دانشگاههاي اسرائيل شدند كه اين مسئله با مخالفت محافل رژيم صهيونيستي روبرو شد.

اين در حالي است كه درشوويتس گفت : "پرزيدنت بيل كلينتون شخصاً و مستقيماً به خود من گفته است كه علت شكست مذاكرات كمپ ديويد منصرف نشدن عرفات و فلسطينيان از بازگشت آوارگان بوده ، نه مرزها و مسئله بيت المقدس.



به گزارش مهر، چامسكي با شايعه خواندن اين مسئله وقابل اعتماد نبودن آن گفت : گفتگوهاي سال 2000 به علت مسائل سرزمين و خاك به نتيجه نرسيد نه بر سر آوارگان و بازگشت آنها به داخل.

ديدگاههاي چامسكي گرچه ممكن است درباره توقف گفتگوها صدق كندولي اين مسئله بايد عنوان كرد كه بازگشت آوارگان،مسئله بيت المقدس و همچنين خروج اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي را مي توان به عنوان يك مجموعه اعلام كرد كه ملت فلسطين از آن به عنوان خط قرمز خود استفاده مي كند.

چامسكي، اسرائيل را در خارج از اجماع جهاني توصيف كرد و همچنين رد تصميم مشورتي دادگاه لاهه درباره ديوار حائل را در راستاي دكترين آهارون باراك رئيس ديوان عالي اين رژيم خواند كه قوانين بين المللي را بويژه در بيت المقدس شرقي ناديده مي گيرد و دستورهاي شوراي امنيت را هم نقض مي كند.

وي گفت : در سال 1979، اسرائيل پيشنهاد صلح اعراب را به طور كامل رد كرد و در سال 1988 زماني كه سازمان آزاديبخش فلسطين هم به طور رسمي راه حل دو كشور را پذيرفت، اسرائيل اين فرصت را هم از دست داد.

چامسكي همچنين در نهايت آمريكا را مقصر دانست و گفت : تا زماني كه واشنگتن به طي كردن راه آشوب ادامه مي دهد و حداقل حقوق فلسطينيان را منكر مي شود ، شهرك سازي ها ادامه پيدا خواهد كرد و تا زماني هم كه اين مسير ادامه پيدا كند، تنها ما مي توانيم خود را در اين امر مقصر بدانيم.