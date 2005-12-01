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۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۴

امروز در لبنان؛

خاتمي در همايش كلمه سواء سخنراني مي كند

خاتمي در همايش كلمه سواء سخنراني مي كند

حجت الاسلام سيد محمد خاتمي كه به دعوت مركز مطالعات و تحقيقات امام موسي صدر براي حضور و سخنراني در دهمين كنفرانس "كلمه سواء" به لبنان سفر كرده است، در بدو ورود مورد استقبال با شكوهي قرار گرفت.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، حجت الاسلام سيد محمد خاتمي براي حضور و سخنراني در دهمين كنفرانس "كلمه سواء" امروز مورد استقبال نمايندگان رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس مجلس لبنان، خانواده امام موسي صدر، نمايندگان احزاب لبنان و همچنين نمايندگان رؤساي طوايف لبناني، نماينده ويژه اي سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان، نماينده ويژه نبيه بري رئيس جنبش امل لبنان و نمايندگاني از پارلمان لبنان، اعضاي كميته پيگيري قضيه امام موسي صدر و لبناني ها در قرار گرفت.

حجت الاسلام خاتمي امروز در همايش "كلمه سواء" سخنراني خواهد كرد. همچنين نمايشگاه "موسي صدر ، امام دور انديش" نيز با حضور ايشان افتتاح خواهد شد.

بر اساس گزارش موسسه فرهنگي و تحقيقاتي امام موسي صدر، موضوع كنفرانس امسال كه به مدت دو روز و با عنوان كلي "كلمه سواء" برگزار مي ‌شود، توسعه انساني است و دهها نفر از متفكران مسلمان و مسيحي از لبنان و كشورهاي ديگر تحقيقات خود را درباره "توسعه انساني از ديدگاه اديان، آخرين يافته هاي علمي جهان، شرايط موجود در كشورهاي عربي و اسلامي و نيز توسعه انساني در انديشه و عمل امام موسي صدر" ارائه مي ‌دهند.

کد مطلب 260406

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