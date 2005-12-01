رزمايش مقابله با ناآرامي ها در كرج برگزار شد

جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرج در حاشيه اين رزمايش در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در كرج گفت: رزمايش ياد شده با حضور 25 گردان از بسيجيان فعال در سطح شهرستان كرج انجام مي شود.

احمد رضا باهك افزود :اين رزمايش به طور سالانه به تناسب فصل برگزار مي شود و هر گردان به تناسب مأموريت در فصلهاي مختلف انجام وظيفه مي كند.

باهك ادامه داد : رزمايش اين فصل تحت عنوان " رزمايش دفاع از كوي و برزن" با استقرار بسيجيان در 125 نقطه از شهرستان كرج با مأموريتهاي از پيش تعيين شده برگزار شده است .

وي يادآور شد : برقراري نظم و امنيت، حفظ استقرار و انسجام بسيج و تمرين برقراري نظم شهري از جمله اهداف برگزاري اين رزمايش است .

همايش مذكور كه از نهم آذر ماه آغاز شده تا روز يازدهم همين ماه ادامه دارد.