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۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۹

به مدت 2 روز و براي بالا بردن توان رزمي؛

رزمايش مقابله با ناآرامي ها در كرج برگزار شد

رزمايش مقابله با ناآرامي ها به منظور بالابردن توان رزمي اعضاي بسيج از روز گذشته در كرج آغاز شد.

جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرج در حاشيه اين رزمايش در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در كرج گفت: رزمايش ياد شده با حضور 25 گردان از بسيجيان فعال در سطح شهرستان كرج انجام مي شود.

احمد رضا باهك افزود :اين رزمايش به طور سالانه به تناسب فصل برگزار مي شود و هر گردان به تناسب مأموريت در فصلهاي مختلف انجام وظيفه مي كند.

باهك ادامه داد : رزمايش اين فصل تحت عنوان " رزمايش دفاع از كوي و برزن" با استقرار بسيجيان در 125 نقطه از شهرستان كرج با مأموريتهاي از پيش تعيين شده برگزار شده است .

وي يادآور شد : برقراري نظم و امنيت، حفظ استقرار و انسجام بسيج و تمرين برقراري نظم شهري از جمله اهداف برگزاري اين رزمايش است .

همايش مذكور كه از نهم آذر ماه آغاز شده تا روز يازدهم همين ماه ادامه دارد.

کد مطلب 260415

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