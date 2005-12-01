ورزشكاران كشورمان از فردا به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" در رشته هندبال، ملي پوشان كشورمان در نخستين ديدار خود در گروه دوم مسابقات در ورزشگاه الغرافه به مصاف اردن مي روند.

تيم هندبال در اين گروه با تيم هاي سوريه، اردن و عمان همگروه است . اين مسابقات ساعت 20 به وقت محلي برگزار مي شود . تيم واليبال نيزدراولين ديدار خود راس ساعت 15 در ورزشگاه الريان به مصاف كويت مي رود.

همچنين در رشته وزنه برداري سجاد بهروزي در دسته 56 كيلوگرم با حريفان خود به رقابت خواهد پرداخت. رقابت هاي ژيمناستيك ، شنا و تيراندازي نيز فردا برگزار مي شود.

در رشته شنا سهيل آشتياني در 200 متر كرال سينه، شاهين برادران در 100 متر كرال پشت،اشكان شرف زاده در 200 متر پروانه و محمدعليرضايي هم در 50 متر قورباغه به ميدان مي روند.