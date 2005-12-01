بيل كلينتون، مهمان ويژه مراسم افتتاحيه بازيهاي غرب آسيا

به گزارش خبرنگاراعزامي"مهر" به محل برگزاري اين رقابت ها، مسوولان قطري براي برگزاري مراسم افتتاحيه تدابير گسترده اي انديشيده اند و تبليغات فراواني براي اين بازي ها انجام داده اند.حضور بيل كلينتون در اين مراسم يكي از همين كارهاي تبليغاتي به شمار مي آيد.

كلينتون شب گذشته همزمان با ورود كاروان ورزشي ايران بدون كمترين تشريفات وارد فرودگاه دوحه شد و مورد استقبال مقامات سياسي قطر قرار گرفت.

سومين دوره بازيهاي غرب آسيا به ميزباني شهر دوحه قطر برگزارمي شود كه اين كشورسال آينده ميزباني پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي را برعهده دارد.

اين دوره ازبازيهاي غرب آسيا در رشته وزنه برداري، تيراندازي، هندبال، ژيمناستيك، شمشيربازي، فوتبال، بولينگ، بسكتبال، دو وميداني، واليبال ، شنا و شيرجه برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهرازقطر اين مسابقات دردوازده رشته برگزار مي شود كه كشورمان در11 رشته اين رقابتها شركت مي كند.