شارون:اسرائيل درآستانه برخورد نظامي باايران نيست// ايران نه تنها خطري براي اسرائيل، بلكه براي خاورميانه و كشورهاي ديگر است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي كه اينك در درون رژيم صهيونيستي درشرايط خاص سياسي بسر مي برد، امروزدرجمع خبرنگاران گفت : تنها اسرائيل نيست كه نمي تواند ايران داراي تسليحات هسته اي را بپذيرد.

وي بدون اشاره به برنامه اي ويژه در اين خصوص افزود: ما بايد تمامي كارهاي ممكن براي آمادگي در مقابل چنين وضعيتي را انجام دهيم .



نخست وزيررژيم صهيونيستي خاطر نشان كرد كه اسرائيل در آستانه برخورد نظامي با حكومت تهران نيست .



شارون همچنين با تكراراتهامات بي اساس خود عليه كشورمان مدعي شد كه ايران نه تنها خطري براي اسرائيل، بلكه براي خاورميانه و كشورهاي ديگر است .

شائول موفاز وزير جنگ اسرائيل نيز روز گذشته در گفتگو با راديو ارتش اين رژيم، ديپلماسي و فشار بين المللي را بهترين راه مقابله با برنامه هاي هسته اي ايران قلمداد كرد .



وي برنامه هاي هسته اي صلح آميز ايران را تهديدي براي جامعه جهاني خواند، اما اعلام كرد كه دنيا بايد اين مسئله را از طريق ديپلماتيك حل كند.



جوسازي صهيونيستها برضد برنامه صلح آميز هسته اي ايران با هدف جلوگيري از دستيابي كشورمان به فناوري هسته اي براي اهداف مدني كه معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي نيز بر آن مهر تاييد زده است، همچنان ادامه دارد و بويژه پس از نشست اخيرشوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه غرب و آمريكا به رغم تمايل علني خود موفق به ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت نشدند، اسرائيل براي انحراف افكارعمومي از زرادخانه سلاح هاي هسته اي خود كه به گواه كارشناسان خطر عمده اي براي صلح و ثبات منطقه اي و جهاني است، به اين جنگ رواني وتبليغاتي ادامه مي دهد.