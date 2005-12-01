پارلمان اروپا درباره پرواز هواپيماهاي "سيا" بحث و تحقيق مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، فراكسيون حزب سبز پارلمان اروپا با اعلام اين مطلب افزود : پارلمان اروپا قصد دارد مسئله رسيدگي و بررسي درباره هواپيماهاي سازمان سيا را در كميسيون تحقيقات مطرح كرده و با جديت به آن بپردازد .

" كاتالينه بوتن وگ " نماينده هلندي پارلمان اروپا در اين زمينه تصريح كرد : نمايندگان پارلمان اروپا همچنين مي خواهند در نشستي با سفير آمريكا در اتحاديه اروپا، نظر وي را نيز در اين زمينه جويا شوند .

به نوشته اين منبع خبري اتحاديه اروپا به طور رسمي از آمريكا خواسته تا گزارش مبسوطي درباره ماموريت هواپيماهاي سيا و انتقال مظنونين به حملات تروريستي ارائه دهد .

" شون مك كورمك " سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به خبرنگاران گفت : " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا نامه اي دو پاراگرافي از "جك استراو" همتاي انگليسي خود دريافت كرد.



وي با بيان اين مطلب كه ما در تلاش هستيم تا به موقع به اين نامه پاسخ صريح دهيم، از اظهارنظر در اين باره كه آيا پاسخ به اين نامه پيش از سفر رايس به اروپا صورت خواهد گرفت؟، خودداري كرد.



"مك كورمك " با خودداري از افشاي محتواي اين نامه، اظهار داشت : در اين نامه از آمريكا خواسته شده است كه اطلاعاتي درباره گزارش مطبوعات درخصوص بازداشت يا انتقال مظنونان تروريستي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ارائه دهد.

شوراي اروپا نيز اعلام كرد كه درباره صحت گزارشهاي مربوط به وجود زندانهاي سري سيا در اروپا تحقيقاتي را آغاز كرده است .

آلمان و تقريبا چند كشور اروپايي ديگر تحقيقاتي را درباره فرود هواپيماهاي سيا در خاك كشورشان آغاز كرده اند.