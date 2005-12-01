آزمون كارداني دانشگاه جامع علمي- كاربردي حذف شد

دكتر حسين بلندي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: با انجام بررسي هاي كارشناسانه، آزمون اين دانشگاه در سال جاري براي 711 كد رشته محل در مقطع كارداني در سراسر كشور حذف مي شود.

وي اظهار داشت: از اين پس آزمون حضوري در مقطع كارداني مي تواند جايگزين برخي پارامترها مانند نمره معدل دبيرستان، نوع ديپلم و ارتباط آن با رشته انتخابي در دانشگاه و همچنين سنوات اشتغال داوطلب باشد.

رئيس دانشگاه جامع علمي - كابردي تصريح كرد: طي بررسي هاي انجام شده با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص آزمون دانشگاه جامع علمي - كاربردي نحوه پذيرش دانشجو در سال 1384متفاوت از سال هاي گذشته برگزار مي شود.

به گزارش "مهر"، دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در سفر خود به ايلام و در مراسم افتتاح دانشگاه جامع علمي - كاربردي اين شهر به اين موارد اشاره كرد.