قطر بيشترين ورزشكار را در سومين دوره رقابت هاي غرب آسيا دارد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" بيشترين تعداد ورزشكاران از آن كشور ميزبان است كه براي برگزاري اين رقابت ها تدارك گسترده اي ديده است.

در مجموع 1424 ورزشكار در 12 رشته در سومين دوره رقابت هاي غرب آسيا شركت دارند.

شايان ذكر است رشته هاي شنا، تيراندازي و دو و ميداني براي بانوان برگزار مي شود.