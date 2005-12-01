گسترش روابط دوجانبه تهران - كلمبو مورد تاكيد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور سريلانكا در ديدار با صفري پس از ابراز لطف فراوان و تشكر از جمهوري اسلامي ايران به دليل حمايت ها و كمك هاي متعدد به دولت و مردم سريلانكا به ويژه پس از سونامي گفت: خوشحالم كه اخيرا روابط دوجانبه تهران - كلمبو شاهد جهش هاي چشمگيري بوده و رو به پيشرفت است.

وي ضمن ستودن فعاليت هاي طرف ايراني در جهت افتتاح باب هاي جديد در روابط دوجانبه به دستاوردهاي متعدد مثبت آن اشاره كرد و افزود با توجه به توانائي هاي بالاي متخصصان ايراني در بخش هاي دولتي و خصوصي از آنها دعوت مي كنيم در توسعه و بازسازي سري لانكا به ويژه در زمينه افتتاح، بهسازي و توسعه بنادر، تاسيسات شيلات و ماهيگيري در عمق، خطوط آهن، پل، جاده، سد و غيره همكاري كنند. ايران جزو اولين كشورهايي بود كه بلافاصله پس از سونامي به ما كمك كرد و اطمينان دارم در اين زمينه ها نيز مشاركت خواهد نمود.

صفري نيز به عنوان اولين مقام خارجي ملاقات كننده با رئيس جمهور (و ساير نامبردگان) پيام تبريك رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران به مناسبت تصدي راچاپاكسا را تسليم وي نمود و توانايي هاي ايران جهت همكاري با سري بانكا براي بازاريابي در آسياي ميانه و قفقاز، استفاده از راه هاي ترانزيت ايران به آسياي ميانه، روسيه و اروپا، احداث، نوسازي و توسعه پالايشگاه، مشاركت در حمل و نقل، احداث نيروگاه برق، زمينه هاي متنوع انرژي و سرمايه گذاري مشترك از جمله در زمينه ساختمان را بر شمرد و براي افزايش فعاليت هاي اقتصادي دوجانبه كه اخيرا زمينه آن فراهم شده است از جانب كشورمان اعلام آمادگي نمود.

راچاپاكسا در پايان ديدار به دستاوردهاي سفر خانم چاندريكا رئيس جمهور سابق سريلانكا به ايران اشاره كرد و گفت: فعاليت هايي كه به مناسبت اين سفر آغاز شد بايد به نتيجه برسد و ظرفيت هاي زيادي براي توسعه روابط دو جانبه وجود دارد.

صفري طي ملاقات با نامبردگان پيام هاي تبريك مقامات كشورمان به عنوان نخست وزير و وزير خارجه را به مناسبت تصدي وي تسليم نمود.

صفري در اين ملاقات ها پروژه هاي اجرا شده توسط جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي آسياي ميانه و خاورميانه را بر شمرد و آنها را نشانگر قابليت ها و ظرفيت هاي بالاي كشورمان دانست كه مي تواند در سريلانكا نيز شكوفايي فراواني داشته باشد.

مقامات سريلانكا و به ويژه رئيس جمهور گفتند كه ايران دوست سريلانكاست و دولت كلمبو همواره از ايران در مجامع بين المللي حمايت نموده و به اين حمايت ادامه خواهد داد.

وزير خارجه سريلانكا ضمن ابراز خوشحالي از ديدار با صفري به عنوان اولين مقام خارجي ملاقات كننده پس از تصدي وي سخنان وي در زمينه مسائل هسته اي را تائيد كرد و گفت: اين درست نيست كه يك يا چند كشور معدود در جهان نقش پليس را براي سايرين بازي كنند.