آمريكا خواستار بازگشت ايران به مذاكرات هسته اي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "گريگوري شولت" سفير آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز ابراز اميدواري كرد كه ايران آماده بازگشت به مذاكرات باشد و با جديت مذاكرات را ادامه دهد .



وي با بيان اين مطلب كه مذاكرات هسته اي فرصتي براي ايرانيها خواهد بود،خاطر نشان كرد كه مسئله اين است كه آيا رهبري ايران بهترين كار را براي مردم ايران انجام خواهد داد، يا اينكه به ادامه راهي خطرناك كه هم اكنون در پيش گرفته است، ادامه خواهد داد؟

شولت همچنين اظهار داشت : وي اميدوار است كه ايران اين پيام را درك كرده باشد كه زمان در حال پايان است و اينكه كشورها اعتماد خود را به ماهيت صلح آميز فعاليتهاي آنان از دست داده اند و ازآنها انتظار دارند كه از تلاشهاي تروئيكاي اروپايي و روسيه براي كسب مجدد اعتماد بين المللي سود ببرند .



اروپا با حمايت آمريكا براي از سرگيري مذاكرات هسته اي با ايران تلاش مي كند.



روسيه نيز در اين راستا ابتكارعمل انتقال فعاليتهاي تبديل اورانيوم از ايران به خاك خود را مطرح كرد كه اين پيشنهاد از جانب ايران رد شد .



ايران اعلام كرده است كه انجام فعاليتهاي غني سازي رادر داخل كشورش ، حق خود مي داند .



بنابر گزارش خبر گزاري فرانسه ، ديپلماتهاي غربي خبردادند كه ايران و اتحاديه اروپا براي تشكيل نشستي در هفته آينده تلاش مي كنند، اما به احتمال بسيار زياد اين نشست ممكن است اواسط دسامبر يا اوايل ژانويه برگزار شود .



وزير امورخارجه ايران نيز شب گذشته در آنكارا اعلام كرد كه از سرگيري مذاكرات هسته اي ايران و اروپا از اواسط ماه دسامبر آغاز خواهد شد .