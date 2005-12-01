رهبر اقليت مجلس نمايندگان آمريكا خواستار خروج نظاميان اين كشور از عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يو اس اي تو دي،"ننسي پلوسي" نماينده دموكرات از ايالت كاليفرنيا گفت كه از درخواست "جان مورتا" نماينده جمهوريخواه از ايالت پنسيلوانيا براي عقب نشيني نظاميان آمريكايي از عراق حمايت مي كند.

جان مورتا 17 نوامبر درخواست خروج نيروهاي آمريكا را از عراق مطرح كرده بود.

اين موضع گيري يك روز پس از درخواست سناتور "هيلاري كلينتون" سناتور دموكرات از ايالت نيويورك صورت گرفت كه خواستارعقب نشيني نيروهاي آمريكا از عراق شد.

چندي پيش مورتا نماينده دموكرات مجلس آمريكا، اولين پيشنهاد رسمي عقب‌ نشيني فوري نظاميان آمريكايي از عراق را ارايه كرد. مورتا كه خود از سربازان آمريكايي حاضر در جنگ ويتنام و همچنين يكي از مسئولان بودجه دفاعي مجلس نمايندگان آمريكا است، در توجيه اين طرح اظهار داشت: آمريكا ديگر نمي‌ تواند كاري را از طريق نظامي در عراق به پيش ببرد.

اين پيشنهاد واكنش سريع جمهوري ‌خواهان را در پي داشت و آنان اين طرح را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

ننسي با اعلام اينكه كنگره در اين باره نيازمند بحث و گفتگويي جدي است حمايت جدي خود را از راه حل مورتا اعلام كرد.

اخيراً و پس از مخالفت چندي پيش كنگره آمريكا با خروج نيروها از عراق؛ با افزايش موج جديد خشونت ها و آدم ربايي ها در اين كشور نارضايتي از سياست هاي جرج بوش بيشتر شده است و بسياري از دموكرات سخنراني ديروز بوش دررابطه با استراتژي پيروزي را در عراق بي اهميت تلقي كردند.



جرج بوش رئيس جمهور آمريكا بارديگر ضمن مخالفت با پايان اشغال عراق و توجيه آن مدعي شد: تروريست ها سعي در تاسيس امپراطوري توتاليتر اسلامي از گستره اسپانيا تا اندونزي دارند.



رئيس جمهور آمريكا گفت : تروريست ها نشان داده اند كه عراق جبهه مركزي در جنگ عليه انسانيت و بشريت است و ما نيز عراق را جبهه مركزي و كانون مبارزه با تروريسم قرار مي دهيم و بايد به ماموريت خود در آنجا متعهد باشيم و استراتژي خود را مشخص كنيم.