گروههاي نجات كودك دو ساله اي را از زير آوار نجات دادند

به گزارش راديو الجزيره اين كودك دوساله در شهر بومرداس، در نزديكي پايتخت الجزاير كه بيشترين ويراني و تخريب را داشته است نجات يافت. عمليات نجات براي بيرون آوردن اين كودك 36 ساعت پس از وقوع زلزله به نتيجه رسيد.

گروه نجات با جستجو در آوار بجاي مانده از يك ساختمان پنج طبقه، با مشاهده پيراهن نارنجي رنگ اين كودك متوجه وي مي شوند.

عمليات نجات با ارائه كمكهاي اوليه و رساندن اكسيژن آغاز مي شود و ادامه مداوا بعد از بيرون آوردن كودك انجام ميشود.

پدر اين دختر مي گويد: گروه نجات در ابتدا تصور ميكردند كه براي نجات دخترم بايد بازوي او را قطع كنند ولي خوشبختانه او را سالم بيرون آوردند.

گروه نجات اميدوار است سگهاي تربيت شده و دستگاهاي ردياب بتوانند افراد بيشتري را از زير آوار نجات دهند. اين احتمال وجود دارد كه صدها يا هزاران نفر هنوز زير آوار مانده باشند. آمار تلفات زلزله الجزيره در مقابل آمار نجات يافتگان همچنان روبه افزايش است.

طبق آخرين آمار رسيده از زلزله الجزيره تا صبح امروز تعداد كشته ها بيش از 1600 تن و آمار زخمي ها بيش از 7300 نفر گزارش شده است. در الجزيره سه روز عزاي عمومي اعلام شده است.