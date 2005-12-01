رييس كميسيون آموزش مجلس: بودجه وام هاي شهريه به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نشده است

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: متأسفانه علي رغم تأكيد كميسيون آموزش و تحقيقات و مجلس و بخشنامه صادر شده در خصوص اعطاي وام هاي شهريه به دانشجويان، مسئولين اجرايي تاكنون وام را به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نكرده اند.

وي تصريح كرد: ترم دوم دانشگاه ها در راه است و مصوبه مجلس شوراي اسلامي هنوز به اجرا در نيامده است. كميسيون آموزش مجلس از مسئولين ذيربط، خواستار نظارت دقيق بر روند ارائه وام هاي شهريه است.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود: مجلس در خصوص اين موضوع پاسخي را دريافت نكرده است.

عباسپور اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي علي رغم وجود مشكلات، در حال پيگيري جريان اعطاي وام ها و دريافت پول به صندوق رفاه است. همچنين در تلاش است به ارائه وام ها در ترم دوم تعجيل بخشد.

وي افزود: در صورتي كه ترم دوم نيز آغاز شود و ثبت نام دانشجويان به اتمام برسد و منابع مالي و بانك ها همچنان پرداخت وام را به تأخير بياندازند، مصوبه اعطاي وام هاي شهريه و تخصيص اعتبار آن در بودجه سال 84 از بين مي رود.