معاون دانشجويي وزارت علوم خبر داد: مسئولان وزارت علوم تا پايان سال از تمام دانشگاه هاي كشور بازديد مي كنند // مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي توسعه مي يابند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در مشهد، دكتر "محمود ملاباشي" افزود: با شفاف سازي مسئولان دانشگاهي و كشوري بايد مشكلات ذهني دانشجويان برطرف شود تا با انتقاد پذيري، بيش از پيش از فكر دانشجويان استفاده شود.

معاون وزير علوم تصريح كرد: امكانات دولت محدود است و از طرفي يكي از اهداف دولت توسعه آموزش عالي است. در اين راستا پروژه عظيمي براي اختصاص وام به دانشجويان مطرح است كه بر اساس آن هر جوان علاقه مند به تحصيل با دريافت اين وام توانايي تحصيل خواهد داشت. بر اين اساس دانشجوياني كه وام دريافت مي كنند بعد از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار ملزم به بازپرداخت وجه دريافتي خواهند شد.

دكتر محمود ملاباشي با اشاره به اينكه شهريه دانشگاه هاي سراسر كشور بايد يكسان و عادلانه باشد افزود: اگر امكانات دانشگاه ها محدود است پذيرش دانشجو نيز بايد محدود شود.

وي تصريح كرد: در سال 85 پذيرش دانشجو با تعيين سرانه دانشجويي و امكانات دانشگاه ها صورت خواهد گرفت. از طرف ديگر مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي براي جبران تقاضاي تحصيل گسترش خواهند يافت.

ملاباشي در ادامه يادآور شد: براي تدوين قطعنامه راه حل مشكلات دانشگاه هاي كشور، همايش هاي هم انديشي دانشجويان بايد برگزار شود تا با بينشي علمي به ارائه راه حل مسائل مختلف دانشجويي پرداخته شود.