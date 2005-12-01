دخالت گسترده پليس آخرين مرحله انتخابات مصر را به خشونت كشاند؛ در بسياري از مراكز پليس مانع راي دادن مردم شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ،سومين و آخرين مرحله انتخابات پارلماني مصر امروز پنجشنبه شاهد دخالت گسترده پليس در جلوگيري از ورود طرفداران مخالفان دولت به بسياري از مراكز راي گيري در منطقه دلتاي نيل بود كه منجر به بروز درگيري در يكي از مراكز و در نتيجه كشته شدن يك تن به ضرب گلوله پليس كشته شد.



باشگاه قضات مصر نيز از اعضاي خود خواست از مراكز راي گيري در صورتي كه پليس همچنان مانع از حضور راي دهندگان در اين مراكز شوند، خارج شوند.



يك منبع پزشكي در بيمارستان بلطيم در استان كفرالشيخ در منطقه دلتاي نيل در شمال قاهره گفت كه جمعه الزقناوي 27 ساله به ضرب گلوله پليس به هنگام درگيري با راي دهندگان كشته شد.



پيش از اين 20 نوامبر در اسكندريه در مرحله دوم انتخابات نيز يك تن به ضرب گلوله پليس كشته شده بود.



اين منبع افزود: بيش از 70 تن ديگر نيز در درگيري با نيروهاي پليس زخمي شدند و به بيمارستانها منتقل شدند كه برخي از آنها به ضرب گلوله و برخي ديگر با اصابت اشياء ناشناس به چشمانشان مصدوم شدند.



به گفته شاهدان، نيروهاي پليس به سوي طرفداران حمد بن صباحي كه در انتخابات مصر به عنوان نامزد مستقل شركت كرده است، با باتوم و گازاشك آور حمله ور شدند.



آنها افزودند كه مذاكراتي پس از اين درگيري ها، ميان نامزد انتخاباتي و پليس صورت گرفت و پس از آن مراكز راي گيري به روي مردم گشوده شد.



باشگاه قضات مصر از اعضاي خود خواست درصورتي كه قادر به ادامه فعاليت و تامين روند انتخابات به شكل سالم نباشند، از كميته هاي نظارتي خارج شوند.



محمود رضا الخضيري معاون رئيس دادگاه استيناف و عضو كميته نظارت بر انتخابات در باشگاه قضات گفت : از قضات خواستيم در صورتي كه ادامه فعاليت آنها به علت ممانعت پليس از ورود راي دهندگان به مراكز راي گيري ممكن نباشد و پليس يادداشت هاي رسمي آنها درباره حوادث صورت گرفته را به كميته هاي عمومي انتخابات تحويل ندهند، ازكميته ها خارج شوند.



هشام بسطويسي از اعضاي دادگاه استيناف و عضو كميته نظارت بر انتخابات در باشگاه قضات نيز گفت : "پنج قاضي عملا از كميته ها كناره گيري كردند و صندوق هاي راي را به مقر كميته عمومي در المنصوره دراستان الدقهليه (واقع دردلتاي نيل در شمال قاهره) در اعتراض به محروم شدن راي دهندگان از حق دادن راي منتقل كردند."



به گفته وي، يك افسر پليس با درجه ستوان يكم به نام محمد صفوت، قاضي عماد شفيق عون در منطقه ابوحماد در استان الشرقيه واقع در دلتاي نيل را مورد ضرب و شتم قرار داد.



خبرنگاران فرانس پرس در برخي استان هاي دلتاي نيل در مصر كه اخوان المسلمين از نفوذ گسترده اي برخوردارند، گزارش دادند كه نيروهاي پليس با ايجاد حلقه هاي امنيتي در بسياري از دفاتر راي گيري از ورود راي دهندگان به مراكز راي گيري جلوگيري كردند.



خبرنگار فرانس پرس از روستاي سندوب در نزديك شهر المنصوره در استان الدقهليه گزارش داد كه پليس با محاصره دو مركز راي گيري كاملا از ورود راي دهندگان به آن جلوگيري كرد.



به گفته اين خبرنگاران، طرفداران اخوان المسلمين در مقابل دو مدرسه كه دفاتر متعدد راي گيري در آن وجود داشت، تجمع كردند و در اعتراض به اقدام پليس از جلوگيري از راي دادن آنها شعار دادند : " اي آزادي كجا هستي كجا هستي "



آنها همچنين شعار مي دادند كه " اسلام تنها راه حلي است كه خداوند عزوجل وضع كرده است."



ورده سعيد عوض از طرفداران اخوان المسلمين گفت :" آمدم تا راي خود را به عنوان امانتي نزد خداوند به صندوق بيندازم اما آنها از صبح به هيچ كس اجازه ندادند تا وارد دفتر راي گيري شود."

وي افزود:" آنچه روي داد، واقعا مسخره بودف بهتر است كه انتخابات را باطل اعلام كنند و خودشان(حكومت) اعضاي مجلس الشعب را تعيين كنند."



به گزارش مهر، خبرنگار فرانس پرس همچنين گزارش داد كه نيروهاي پليس با شليك بمب هاي اشك آور براي متفرق كردن طرفداران يك نامزد مستقل كه مانع از ورودشان به مراكز راي گيري شده بودند، باعث آتش سوزي در سه منزل شدند.



محمد مهدي عاكف رهبر گروه اخوان المسلمين اعلام كرد: طي روزهاي اخير و در آستانه برگزاري مرحله سوم انتخابات پارلماني مصر بيش از 500 تن از عناصر اين گروه دستگير شدند.

نامزد هاي جنبش اخوان المسلمين كه دراين دوره از انتخابات با عنوان نامزدهاي مستقل در انتخابات شركت كردند دردو مرحله اول و دوم اين انتخابات توانستند 76 كرسي پارلماني را به خود اختصاص دهند كه راهيابي اين تعداد از اخوان المسلمين به پارلمان اين كشور، براي اين جنبش پيروزي محسوب مي شود.