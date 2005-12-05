متون اسلامي ويژه رشته‌ هاي پزشكي منتشر شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمايندگي رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ‌ها ويرايش دوم كتاب متون اسلامي ويژه رشته‌ هاي علوم پزشكي را به قلم حجت الاسلام دكتر نور محمدي منتشر كرد.



آشنايي اجمالي با متون اسلامي در دو قسمت قرآن و روايات و آشنايي با ويژگي‌ هاي اين علوم و نگاهي كوتاه بر آموزه‌ هاي ديني در موضوعات مختلف به خصوص موضوعات مرتبط با بهداشت و علوم پزشكي از بخش هاي مختلف اين كتاب است.



برخي از موضوعات مطرح شده كه نكاتي از آيات و روايات و تاريخ مسلمانان در آن موضوع ذكر شده است عبارتند از: علم و دانش، آفرينش حقيقت انساني، تغذيه مناسب، سلامتي، نوشيدني‌ ها، بهداشت محيط، نگرشي به بيماري، بيماري روحي رواني، درمان جسمي.



بر اساس گزارش رسا، كتاب متون اسلامي ويژه رشته ‌هاي پزشكي در 165 صفحه و با شمارگان پنج هزار نسخه منتشر شده است.