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۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۲۰:۵۸

در جلسه امشب هيئت دولت در ايلام تصويب شد؛

اختصاص 70 ميليارد تومان به استان ايلام// تصويب برنامه چشم انداز 4 ساله ايلام

اختصاص 70 ميليارد تومان به استان ايلام// تصويب برنامه چشم انداز 4 ساله ايلام

در جلسه امشب هيئت دولت كه از ساعتي پيش به رياست دكتر احمدي نژاد و با حضور اعضاي هيئت دولت و نيز جمعي از مسئولان ايلام در اين شهر برگزار شده است، بيش از 70 مشكل مهم استان ايلام بررسي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به ايلام ، در جلسه امشب هيئت دولت كه حدود سه ساعت به طول خواهد انجاميد علاوه بر بررسي بيش از 70 مشكل مهم استان ايلام ، برنامه چشم انداز 4 ساله اين استان نيز به تصويب خواهد رسيد .

همچنين با تصويب هيئت دولت مقرر شد مبلغ 700 ميليارد ريال علاوه بر بودجه مصوب امسال اين استان از محل منابع ملي به ايلام اختصاص يابد.

اتصال شهرستان هاي آبدانان و دره شهر به شبكه سراسري فيبر نوري از ديگر مصوبات امشب هيئت دولت بود.

همچنين بررسي و تصويب معافيت طرح هاي سرمايه گذاري در ايلام و به ويژه شهرهاي محروم تر اين استان ديگر مصوبه امشب هيئت دولت بود.

اين طرح ها با توجه به عزيمت نمايندگان ويژه رييس جمهوري به صورت ناشناس از حدود سه هفته گذشته به اين منطقه بررسي و براي تصويب در اختيار هيئت دولت قرار گرفته بود.

کد مطلب 260526

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