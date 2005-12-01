ابراهيم الجعفري به توكيو مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جعفري با هدف بررسي موضوع بازسازي عراق به توكيو سفر خواهد كرد.



سفر جعفري دوشنبه آينده آغاز خواهد شد كه طي آن وي با جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن ديدار و گفتگو خواهد كرد.



اين سفر درحالي انجام خواهد شد كه ژاپن براي تمديد ماموريت نظاميان خود در عراق آماده مي شود.



حدود 600 نظامي ژاپني از آغاز سال 2004 در شهر السماوه (شيعه نشين) مستقر هستند كه شاهد آرامش نسبي بوده است اين نظاميان درچارچوب ماموريت بازسازي عراق در اين منطقه جنوبي مستقر شده اند.



كويزومي در سفر اخير هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق به توكيو بر ادامه حمايت ژاپن از تلاشهاي بازسازي عراق تاكيد كرد.



دولت ژاپن همچنين طي سفر زيباري از تصميم خود براي لغو حدود 6 ميليارد و يكصد ميليون دلاري بدهي هاي عراق خبر داد كه به ترتيب توكيو حدود 80 درصد بدهي هاي بغداد را بخشيد.