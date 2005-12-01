لبنان امكان تمديد فعاليت تيم تحقيق سازمان ملل را مطرح كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين مسئله به اين علت مطرح شد كه ماموريت تيم مهليز 15 دسامبر (24 آذر) به پايان مي رسد.



به گفته منابع لبناني، امروز نشستي با حضور مسئولان وزارت دادگستري لبنان و تيم بين المللي تحقيق برگزارشد.



اين منابع به جزئيات بيشتري از اين نشست اشاره نكردند.



دتليو مهليز رئيس تيم بين المللي تحقيق روز گذشته اعلام كرده بود كه گزارش خود را در موعد مقرر آن يعني 15 دسامبر(24 آذر) تقديم شوراي امنيت خواهد كرد .

وي درعين حال امكان تمديد مجديد ماموريت اين تيم را بعيد ندانست.



شارل رزق وزير دادگستري لبنان درگفتگو با يكي از شبكه هاي راديويي اين كشور گفت : ممكن است كه روند تحقيقات اين پرونده اين تيم ماهها و حتي سالها طول بكشد.



تيم بين المللي تحقيق كه شوراي امنيت آن را مامور تحقيق درترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در فوريه گذشته كرده بود، فعاليت خود را از ژوئن در بيروت آغاز كرد و ماموريت آن اكتبر گذشته در مرحله اول تا سه ماه ديگر تمديد شد.



اين در حالي است كه مهليز بار ديگر سوريه را به مانع تراشي در روند تحقيقات متهم كرده است.



رئيس تيم بين المللي تحقيق ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان، سوريه را متهم كرد كه در روند تحقيقات اين پرونده، مانع تراشي مي كند.



"هسام طاهر هسام" شاهد سوري كه به وي شاهد نقابدار گفته اند، دو روز پيش در كنفرانس مطبوعاتي از تطميع و ارعاب و شكنجه خود از سوي برخي شخصيت هاي لبناني كه خواستار همكاري وي با تيم بين المللي و شهادت دروغ بر ضد سوريه و شخصيت هاي اين كشور در روند تحقيقات ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان شده بودند، خبر داد.

در پي اعتراف هسام طاهر به اينكه به دروغ بر ضد دمشق و مسئولان سوري شهادت داده است، سوريه گزارش مهليز را بي اعتبار خواند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد درتاريخ 31 اكتبر(9 آبان ماه) با اكثريت آرا قطعنامه 1636 را عليه سوريه به تصويب رساند. براساس اين قطعنامه سوريه بايد با تيم بين المللي تحقيق ترور حريري همكاري كامل كند و همچنين دمشق موظف است تا هرمقام يا شهروند سوري را كه از سوي تيم تحقيق مظنون شناخته شده است، دستگير كند.