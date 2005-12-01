توسعه شرق كشور براي نظام اهميت حياتي دارد

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد ، محمد جواد محمدي زاده در مراسم توديع و معارفه معاون سياسي اجتماعي و معاون مالي اداره مالي خراسان رضوي با بيان اين مطلب افزود : خراسان همواره از فقر زيربناها و عدم توازن در استان رنج مي برد.
وي با اظهار تاسف از سرمايه گذاري هاي گسترده در مناطق غربي كشور تصريح كرد : با توجه به فراواني آب در آن منطقه شاهد سد سازي در مناطق غربي هستيم ، اما استان خراسان به دليل كويرهاي بزرگي كه در اين خطه از كشور وجود دارد از كمبود شديد آب رنج مي برد وليكن توجهي به اين مساله نمي شود.
علي جنتي معاون سياسي وزير كشور نيز در اين جلسه گفت : چشم انداز بيست ساله سر لوحه اقدامات وزارت كشور و مديران اجرايي از تمام ظرفيت هاي خود براي برآوردن انتظارات مردم بهره گيرند.
زارع صفت معاون سابق اداره مالي استانداري خراسان رضوي با اشاره به دو سال واندي خدمتش در اين پست اظهار داشت : در حد امكان از هيچ تلاشي فروگذار نكردم و اگر كاستي به چشم مي خورد از جانب من و اقدامات مثبت را نتيجه كار همه همكارانم مي دانم .
قهرمان رشيد معاون سياسي استاندار خراسان رضوي نيز اظهار داشت : اميدوارم با توكل به خداوند و قدرت لايزال الهي در تبيين اصول انقلاب اسلامي حول محور عدالت و مهر ورزي خدمتگذار مردم باشد .
پژوهش معاون سابق استانداري خراسان رضوي با اشاره به ضرورت تحول گرايي در كشور تصريح كرد : تغيير و تحول نشانه بالندگي است و بايد تغيير را پذيرفت .
وي افزود : يكي از مهمترين ويژگي هاي معاونت سياسي استانداري تشكيل صميمانه و به دور از تعصب احزاب مختلف در زمان انتخابات رياست جمهوري بود .
معاون جديد برنامه ريزي اداري مالي خراسان رضوي نيز گفت : يكي از اولويت هاي من ايجاد شهرك هاي صنعتي با سرمايه گذاري خارجي در استان مي باشد تا بتوانيم انگيزه نيروها داخلي را تقويت كنيم .
گفتني است در پايان مراسم از زحمات معاونين سياسي اجتماعي و مالي اداري خراسان رضوي مهندس پژوهشي و حسين زارع تقدير و قدرداني شد.
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