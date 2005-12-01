توسعه شرق كشور براي نظام اهميت حياتي دارد

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد ، محمد جواد محمدي زاده در مراسم توديع و معارفه معاون سياسي اجتماعي و معاون مالي اداره مالي خراسان رضوي با بيان اين مطلب افزود : خراسان همواره از فقر زيربناها و عدم توازن در استان رنج مي برد .

وي با اظهار تاسف از سرمايه گذاري هاي گسترده در مناطق غربي كشور تصريح كرد : با توجه به فراواني آب در آن منطقه شاهد سد سازي در مناطق غربي هستيم ، اما استان خراسان به دليل كويرهاي بزرگي كه در اين خطه از كشور وجود دارد از كمبود شديد آب رنج مي برد وليكن توجهي به اين مساله نمي شود .

علي جنتي معاون سياسي وزير كشور نيز در اين جلسه گفت : چشم انداز بيست ساله سر لوحه اقدامات وزارت كشور و مديران اجرايي از تمام ظرفيت هاي خود براي برآوردن انتظارات مردم بهره گيرند .

زارع صفت معاون سابق اداره مالي استانداري خراسان رضوي با اشاره به دو سال واندي خدمتش در اين پست اظهار داشت : در حد امكان از هيچ تلاشي فروگذار نكردم و اگر كاستي به چشم مي خورد از جانب من و اقدامات مثبت را نتيجه كار همه همكارانم مي دانم .

قهرمان رشيد معاون سياسي استاندار خراسان رضوي نيز اظهار داشت : اميدوارم با توكل به خداوند و قدرت لايزال الهي در تبيين اصول انقلاب اسلامي حول محور عدالت و مهر ورزي خدمتگذار مردم باشد .

پژوهش معاون سابق استانداري خراسان رضوي با اشاره به ضرورت تحول گرايي در كشور تصريح كرد : تغيير و تحول نشانه بالندگي است و بايد تغيير را پذيرفت .

وي افزود : يكي از مهمترين ويژگي هاي معاونت سياسي استانداري تشكيل صميمانه و به دور از تعصب احزاب مختلف در زمان انتخابات رياست جمهوري بود .

معاون جديد برنامه ريزي اداري مالي خراسان رضوي نيز گفت : يكي از اولويت هاي من ايجاد شهرك هاي صنعتي با سرمايه گذاري خارجي در استان مي باشد تا بتوانيم انگيزه نيروها داخلي را تقويت كنيم .