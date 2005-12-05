طرح روسيه از نظر علمي ، ايمني ، زيست محيطي و اقتصادي هم قابل توجيه نيست / پايبندي ايران به مقررات بين المللي آمريكا را به موقعيت ضعف كشاند

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك ، پرويز اسماعيلي كه در همايش فرهنگي سياسي آشنايي با ابعاد فناوري هسته اي با حضور اقشار تحصيلكرده استان در سالن امام علي اراك سخن مي گفت، افزود: با وجود تبليغات فراوان، كارشكني ها و تحريم هايي كه قدرت هاي جهان عليه ايران و نظام جمهوري اسلامي روا داشتند، جوانان غيرتمند ايران اسلامي به فناوري صلح آميز هسته اي دست يافتند.

اسماعيلي با تاكيد بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي كشور و هدف نهايي ايران در استفاده علمي براي توسعه كشور از اين دانش گفت : پايبندي ايران به قوانين و مقررات بين المللي، آمريكا را در موضع ضعف قرار داده است تا در القاء اهداف سوء خود به جهان ناكام بماند.

وي در ادامه با مرور تاريخچه برنامه ايران براي استفاده از فناوري هسته اي تصريح كرد: دستيابي دانشمندان و متخصصان ايراني در نظام جمهوري اسلامي به فناوري هسته اي، افتخاري براي نظام و متخصصان كشور است ، چرا كه ايران بيش از 40 سال است كه در مسير رسيدن به فناوري هسته اي گام برداشته است.

اين كارشناس امور هسته اي كشور در ادامه گفت: طرح روسيه مبني بر انتقال مواد و هگزا فلورايد اورانيوم ايران براي غني سازي به آن كشور با توجه به بعد مسافت و استمرار آن حتي از نظر علمي ، ايمني و زيست محيطي نيز قابل توجيه و پذيرش نيست. زيرا انتقال مستمر مواد با اين حجم و ابعاد مسافتي كاري غير عقلاني و مخاطره آميز و همچنين غير اقتصادي است.

اسماعيلي در ادامه با برشمردن توانمندي هاي كشور در زمينه علوم اظهار داشت: ايراني كه اكون آمريكا آن را رقيب ژئو استراتژيك خود در منطقه مي داند و در مقابله با آن وامانده و راههاي متحير العقول را هم به زبان مي آورد ؛ ايراني است كه در حيطه علوم استراتژيك ديگر نيز از جمله علم ژنتيك و سلولهاي بنيادي جزو هشت كشور اول دنيا قرار گرفته است.

مدير عامل خبرگزاري "مهر"، استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي را حق ايران و عملكرد كشور را براساس قوانين و مقررات خواند و تاكيد كرد: بخش مهمي از ايستادگي مسوولين كشور براي پاسداشت اين حق ناشي از اين رويكرد است كه آنها حق نسلهاي آينده را قابل معامله و مماشات نمي دانند.