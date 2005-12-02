اعتراض تعدادي از شاعران جوان ايران به بخش فرهنگي سفارت فرانسه

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، پگاه احمدي ، بنفشه حجازي ، حجت بداغي ، خليل درمنگي ، علي آبيز ، رضا حيراني ، كبوتر ارشدي و جمعي ديگر از شاعران جوان در نشست مشتركي با حضور مديا كاشيگر نسبت به انتخاب برخي از شاعران براي سفرهاي خارجي و سوء استفاده از نام شاعران ايراني در برنامه كارناوال شعر ايران و فرانسه كه در ارديبهشت ماه 1384 برگزار شد اعتراض كردند و خواهان شفاف سازي برنامه ها و فعاليت فرهنگي سفارت فرانسه در ايران شدند .

اين گروه از شاعران با تهيه نامه اي كه به امضاي حدود سي شاعر رسيده ، به اقداماتي كه باعث توهين به شاعران ايران مي شود اعتراض و خواهان پاسخ گويي مسولان سفارت فرانسه در ايران به اين موضوع شدند .

اين شاعران همچنين نسبت به حمايت مساله دار سفارت فرانسه از گروهي خاص ، اعتراض كردند و خواستار اعلام موازين و مقرراتي شدند كه بر اساس آن اقدام به گزينش برخي از افراد براي سفرهاي اروپاي مي كنند .

شاعران معترض همچنين خواستار اعلام اسامي هيات انتخاب سفارت فرانسه در طول پنج سال گذشته شدند . اين هيات هاي انتخاب در طول اين مدت براي حضور در سفر هاي خارجي از ميان شاعران ايراني دست به گزينش مي زند.

رضا حيراني ، در بخشي از سخنان خود گفت : وقتي ما به يكي از شاعراني كه بارها به فرانسه سفر كرده مي گوييم كه معيارهاي انتخاب شما براي دعوت از شاعران به اين سفرها چيست ؟ ، پاسخ مي دهد كه من هركسي را بخوهم به سفرهاي خارجي مي برم .

شاعر مجموعه « تلخ لطفا !» در ادامه افزود : ديگر دوراني كه غربي ها با فرهنگ و شعر ما هر گونه خواستند رفتار كنند گذشته است و ما بايد به آنها نشان دهيم كه از اقداماتشان راضي نيستيم و حركت هاي فرهنگي سفارت فرانسه در ايران مورد پذيرش شاعران ايراني نيست .

يكي ديگراز شاعران در اعتراض به بخش فرهنگي سفارت فرانسه در سفرهاي برون مرزي گفت : اين سفارت تبعيض هاي زيادي را در مورد اهل فرهنگ قائل مي شود البته همه اين موارد بهانه است كه ما جريان مافياي ادبي را كه متاسفانه به راه افتاده را افشاء كنيم .

در ادامه پگاه احمدي گفت : دست هايي از غيب در كار هستند و در گزينش هاي نامناسبي كه براي سفرهاي برون مرزي به هيچ وجه پاسخگو نيستند .

شاعر مجموعه « اين روزهايم گلوست » در ادامه افزود : نامه اي كه از سوي شاعران ايراني خطاب به " ووزني" مسول بخش فرهنگي سفارت نوشته شده شنبه به دست آنها خواهد رسيد و به اين ترتيب ما مراتب اعتراض خودمان را به اقدام اين سفارتخانه اعلام مي كنيم .

مديا كاشيگر از دست اندكاران و يكي از مترجمان كارناوال شعر فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر كه چرا نحوه انتخاب شاعران براي سفرهاي خارجي مورد اعتراض شاعران قرار گرفته گفت : طبعا هر گزينشي مي تواند موافقان و مخالفاني داشته باشد و در كشور چندين هزار شاعر وجود دارد كه ما نمي توانيم از همه آنها براي سفر به فرانسه دعوت كنيم .

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا هرساله افراد خاصي به اين سفرها مي روند گفت : انتخاب كساني كه به فرانسه سفر مي كنند توسط خود فرانسوي ها صورت مي گيرد و ما دخالت چنداني در اين موضوع نداريم انها ابتدا كساني را كه ما معرفي مي كنيم را از طريق شعرهايي كه از آنها ترجمه مي كنند مورد بررسي قرار مي دهند و در ادامه هر كدام از شاعراني كه مورد پسندشان بود را به كشور فرانسه دعوت مي كنند .

پگاه احمدي در پاسخ به سوال مهر كه چرا پس از عدم حضور خود در سفر فرانسه به اين حركت سفارت اعتراض كرديد و هنگامي كه همه شاعران به اين حركت اعتراض كردند سكوت اختياركرديد ، گفت : در آن زمان ( ارديبهشت ماه ) كه شاعران زيادي به نحوه حضورشاعران ايراني در كارناوال شعر ايران و فرانسه اعتراض كردند ، ما هم هماهنگ با آنها به گزينشي عمل كردن سفارت فرانسه اعتراض داشتيم و خواهان حضورطيف هاي وسيعي از شاعران در اين برنامه بوديم .

گراناز موسوي و حسن صفدري از جمله افرادي هستند كه براي سفر به فرانسه از سوي سفارت اين كشور انتخاب شده اند به گفته شاعران معترض به اين انتخاب ، گراناز موسوي سه سال است در ايران حضور ندارد و هيچ كتاب شعري از او در ايران به چاپ نرسيده و همچنين انتخاب حسن صفدري نيز مورد اعتراض قرار گرفته است .

به گزارش مهر ، چندي قبل دو تن از شاعران ايراني براي حضور در بي ينال شعر فرانسه به اين كشور سفر كردند اين دوشاعر روجا چمن كار و بهاره رضايي بودند و نحوه گزينش اين شاعران هم مورد اعتراض برخي از شاعران قرار گرفت .