كوچك زاده: بزرگ نمايي پرونده هاي كوچك باعث رشد باندهاي مافيايي فساد مي شود// ديوان محاسبات "نظارت كيفي" را هم به وظايف خود اضافه كند

مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص عملكرد ديوان محاسبات و گلايه اخير آيت الله شاهرودي از عملكرد مجلس در اين زمينه اظهار داشت: من كاملا با حرف آقاي شاهرودي موافقم و قبلا هم به طور علني تذكر دادم كه مجلس بايد مبارزه با مفاسد را از خود و با فعال كردن ديوان محاسبات شروع كند.

وي در خصوص مديريت فعلي ديوان محاسبات گفت: اينكه گفته مي شود ديوان هيچ تفاوتي نكرده و هيچ تحولي در آن ايجاد نشده، بي انصافي است.

كوچك زاده افزود: ديوان محاسبات داراي سه بخش جدا است، يكي از اين بخش ها " كارشناسان و حسابرسان" بودند كه گزارش تفريق بودجه را به ديوان مي دهند و من مطلع هستم كه ديوان محاسبات در اين قسمت كارهاي خوبي كرده است.

كوچك زاده اضافه كرد: اما سوال اينجاست كه در گزارش هاي حسابرس ها خلافي مشاهده نشده و اگر مشاهده شده، تكليف اين تخلف ها چه شده است، ديوان محاسبات يك بخش به نام "دادسرا" دارد كه مسئول رسيدگي به اين تخلفات است و به نظر مي رسد به اندازه كافي فعال و كارآمد نيست.

عضو كميسيون اصل 90 در ادامه گفت: اين انتظار از دادسرا وجود دارد كه به صورت شفاف و بدون رودروايسي دادخواست مديران متخلف را به جريان بيندازد و بر اساس حقوق و مطالبه مردم، آنها را بازخواست و محاكمه كند.

كوچك زاده افزود: يك اشكال مهم اين است كه گاها پرونده هاي كوچك را بزرگنمايي مي كنند و از پرونده هاي كلان غفلت مي شود و اين فضا را براي مفسدان بزرگ و كلان و مافيايي امن مي كند.

نماينده مردم تهران در خاتمه در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص اضافه كردن "بعد نظارت كيفي" بر شرح وظايف ديوان محاسبات اظهار داشت: در حال حاضر اين نوع نظارت در وظايف قانوني ديوان محاسبات وجود ندارد ولي طرح خوبي است و خود ديوان محاسبات، آن را تدوين كند و به مجلس بفرستد.