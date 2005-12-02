آزمون كارداني دوره ‌هاي ترمي دانشگاه جامع علمي- كاربردي حذف شد

دكتر حسين بلندي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: با انجام بررسي هاي كارشناسانه، آزمون اين دانشگاه در سال جاري براي 711 كد رشته محل در مقطع كارداني در سراسر كشور حذف مي شود.

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي اضافه كرد: ظرفيت پذيرش در اين دوره 36 هزار دانشجو در 155 رشته است.

بلندي افزود: داوطلبان براي شركت در اين دوره بايد طبق اعلام قبلي دانشگاه جامع علمي كاربردي، از 26 آذر ماه تا سوم دي ماه براي ثبت نام اقدام كنند. طبق اعلام قبلي دانشگاه، داوطلبان شركت در دوره‌ هاي ترمي مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته اين دانشگاه در اين مدت فرصت نام نويسي داشتند.

وي ادامه داد: اين دسته از داوطلبان طبق روال گذشته نام‌ نويسي مي‌ كنند اما در آزمون شركت نمي ‌كنند.



رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي اظهار داشت: از اين پس آزمون حضوري در مقطع كارداني مي تواند جايگزين برخي پارامترها مانند نمره معدل دبيرستان، نوع ديپلم و ارتباط آن با رشته انتخابي در دانشگاه و همچنين سنوات اشتغال داوطلب باشد.

وي تصريح كرد: طي بررسي هاي انجام شده با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص آزمون دانشگاه جامع علمي - كاربردي نحوه پذيرش دانشجو در سال 1384متفاوت از سال هاي گذشته برگزار مي شود.

به گزارش "مهر"، دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در سفر خود به ايلام و در مراسم افتتاح دانشگاه جامع علمي - كاربردي اين شهر به اين موارد اشاره كرد.