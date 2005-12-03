20 درصد بنزين اتومبيل ها در ترافيك هدر مي رود

رسول عباسي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج گفت : در حالي كه مي توان با برنامه ريزي صحيح و مدون ترافيك را كاهش داد و جلوي اين ميزان هدر رفتن بنزين را گرفت ؛مصرف بنزين به طور مداوم در حال رشد است . از سوي ديگر توليد خودرو و فروش آن از طريق ليزينگ نيز همچنان با شتاب ادامه دارد.

عباسي خاطر نشان كرد: ميزان مصرف بنزين در 7 ماه اول سال 84 نسبت به هفت ماه اول سال 83 با افزايش 5 درصدي روبرو بوده است .

عباسي تعداد جايگاههاي عرضه بنزين در كرج را 28 مورد اعلام كرد و گفت : دو جايگاه سوخت CNG نيز در حسين آباد و شيخ آباد احداث شده و هشت جايگاه ديگر نيز دردست احداث داريم .

وي يادآور شد : آمار توزيع بنزين در اين 28 جايگاه ، روزانه يك ميليون و 975هزار ليتر است.