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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶

جشنواره فرهنگي هنري روز دانشجو در دانشگاه تربيت معلم برگزار مي شود

جشنواره فرهنگي هنري روز دانشجو 15 آذر ماه در دانشگاه تربيت معلم برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" از كرج، در اين جشنواره كه فراخوان آن پيش از اين انجام شده بود دانشجويان با موضوع " دانشجو و مسائل مرتبط با آن " آثار خود را در زمينه هاي شعر، نمايشنامه نويسي، هنرهاي تجسمي و نشريات به دبيرخانه جشنواره ارائه كرده اند.

اين آثار توسط استادان فن بررسي شده و روز برپايي جشنواره برترين آثار در هر زمينه معرفي خواهند شد.

جشنواره فرهنگي هنري روز دانشجو را مديريت فوق برنامه دانشگاه تربيت معلم برگزار مي كند.

دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمي) داراي بيش از چهار هزار و 500 دانشجو است و در حصارك كرج قرار دارد.

کد مطلب 260691

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