آتش نشاني تهران توان مقابله با حوادث بزرگ شهري را دارد

مهندس محمد سميعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: سازمان آتش نشاني تهران بزرگ در حال حاضر 75 ايستگاه حريق ، 12 ايستگاه نجات ، 5 ايستگاه پشتيباني و يك ايستگاه نجات هوايي است و آمادگي دارد با هرگونه حريق و حادثه شهري مقابله كند.

وي در عين حال تصريح كرد: البته آمادگي و توان سازمان در مقابله با سوانح ، شامل حوادث غيرمترقبه طبيعي با وسعت زياد نمي شود.

معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران بزرگ در ادامه افزود: در شرايط كنوني اگر 75 مورد آتش سوزي و 13 حادثه در يك زمان و در نقاط مختلف تهران روي دهد ، اين سازمان مي تواند به طور همزمان كار امداد رساني و اطفاي حريق 88 نقطه حادثه ديده را انجام دهد.



