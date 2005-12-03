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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۸:۴۵

معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران بزرگ در گفتگو با "مهر":

آتش نشاني تهران توان مقابله با حوادث بزرگ شهري را دارد

آتش نشاني تهران توان مقابله با حوادث بزرگ شهري را دارد

معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران بزرگ گفت: اين سازمان از امكانات ، تجهيزات و توان لازم براي مقابله با هرگونه حوادث بزرگ شهري برخوردار است.

مهندس محمد سميعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: سازمان آتش نشاني تهران بزرگ در حال حاضر 75 ايستگاه حريق ، 12 ايستگاه نجات ، 5 ايستگاه پشتيباني و يك ايستگاه نجات هوايي است و آمادگي دارد با هرگونه حريق و حادثه شهري مقابله كند.

وي در عين حال تصريح كرد: البته آمادگي و توان سازمان در مقابله با سوانح ، شامل حوادث غيرمترقبه طبيعي با وسعت زياد نمي شود. 

معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران بزرگ در ادامه افزود: در شرايط كنوني اگر 75 مورد آتش سوزي و 13 حادثه در يك زمان و در نقاط مختلف تهران روي دهد ، اين سازمان مي تواند به طور همزمان كار امداد رساني و اطفاي حريق 88 نقطه حادثه ديده را انجام دهد.

 

کد مطلب 260719

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