حذف لبنيات ؛ عامل پوكي استخوان در بين 80 درصد زنان ايراني// پوكي استخوان زنان با مصرف روزانه يك ليوان نوشابه 3 برابر مي شود

دكتر علي كشاورز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: عادات غذايي مناسب و يا نامناسب ابتدا توسط خانواده ايجاد مي شود و تحميل آن از سوي جامعه در مرحله بعد قرار دارد . بنابراين اگر از همان ابتدا با ايجاد ذائقه غذايي مناسب ، مواد مغذي جايگزين مواد غذايي كم ارزش شود، اين شيوه صحيح غذايي به طور طبيعي براي فرزندان نيز تبديل به عادت مي شود.

وي اظهار داشت: اگر 80 درصد زنان كشور در سنين بعد از 35 سالگي به مشكلات استخواني دچار مي شوند ناشي از عدم مصرف لبنيات بوده ، چون اين مواد مغذي كه از جمله مهمترين گروه غذايي است مورد توجه قرار نمي گيرد.

اين متخصص تغذيه تصريح كرد: مصرف سرانه لبنيات در كشور 80 تا 85 ليتر است ، در صورتي كه در برخي از كشورهاي ديگر نظير هلند اين مقدار 480 ليتر يعني 6 برابر مصرف سرانه ايران است.

وي گفت: استاندار ميزان مصرف گروه لبنيات در كشور به گونه اي است كه هر فرد حداقل بايد طي روز 3 واحد لبنيات يعني معادل يك ليوان شير، دو فنجان ماست و يك قالب كوچك پنير مصرف كند اما اغلب افراد اين گروه غذايي را به علت حذف وعده صبحانه مصرف نمي كنند.

كشاورز با بيان اينكه مشكلات استخواني در كشور هم اكنون به معضل تبديل شده است، گفت: در تنظيم برنامه غذايي بايد از 4 گروه اصلي غذايي كه به ترتيب بيشترين و كمترين مصرف شامل گروه غلات نظير نان، برنج و ماكاراني، گروه لبنيات نظير شير، ماست، پنير و كشك، گروه گوشت مرغ، ماهي، تخم مرغ و حبوبات، گروه سبزي ها و ميوه ها استفاده كرد.

وي با تاكيد بر اينكه در قاعده هرم غذايي كه بيشترين حجم را به خود اختصاص داده غلات و حبوبات و در راس آن كه كمترين حجم را شامل مي شود، چربي ها و شكر قرار دارند بنابراين بايد مصرف روغن و شكر در زندگي روزانه محدود شود، تصريح كرد: در الگوي جديد غذايي ، ميوه ها و سبزي ها در قاعده هرم به عنوان بيشترين حجم مصرف قرار داده شده است.

