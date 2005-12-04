گلچيني از اشعار رزمندگان دفاع مقدس منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، پس از انتشار مجموعه 60 جلدي « فرهنگ جبهه » به زودي مجموعه سه جلدي اين كتابها كه شرح لغات ، اصطلاحات ، جاي نام ها ، جاي جنگ ها ، افراد ، جنگ افزارها ، لباس ها و كليه كلمات و مفاهيمي كه در اين مجموعه از آنها نام برده شده به صورت الفبايي منتشر خواهد شد .

در اين فرهنگ سه جلدي اسامي تمامي شهدايي كه نامي از آنها در فرهنگ جبهه برده شده ، به همراه معرفي كوتاه درباره هر شهيد ، داستان ها ، شاعران و نويسندگان ، عمليات ها و هرموضوعي كه به نوعي به فرهنگ جبهه مرتبط باشد معرفي شده است .

از اين مجموعه به زودي كتاب « منظومه ها » در 272 صفحه و شمارگان 4400 نسخه به پيشخوان كتابفروشي ها راه مي يابد . اين كتاب گلچيني است از اشعاري كه رزمندگان در دوران دفاع مقدس درباره شرايط حاكم بر جبهه و پشت جبهه سروده اند .

سرايندگان برخي از اين اشعار رزمندگاني بودند كه نخستين تجربه هاي شعري خود را درجبهه آغار كردند و با مداومت بيشتردر اين حوزه سالها بعد به عنوان شاعر به جامعه ادبي معرفي شدند .

بسياري از اين اشعار فاقد ويژگي هاي مشخص شعري مانند عروض ، قافيه و تناسب هستند اما از آن جهت كه گوشه اي از وضعيت رزمندگان در موقعيت هاي عملياتي و رزم را بيان مي كند حائز اهميت است .

جلد دوم از سري كتابهاي « يادگار نوشته ها » در 320 صفحه ، شمارگان 4400 نسخه و بهاي 2500 تومان به كوشش محسن مهر آبادي منتشر خواهد شد .

به گزارش مهر ، از مجموعه شصت جلدي « فرهنگ جبهه » چهار مجلد آخرنيز در دست انتشار است ، كتابهاي : مشاهدات ، روياهاي صادقه ، امدادهاي غيبي و كلمات قصار تكميل كننده مجلدات گذشته اين فرهنگ است .